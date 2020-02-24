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Seat Ibiza
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Новости
У Seat Ibiza не будет «заряженной» версии под брендом Cupra
Seat окончательно отказался от выпуска «горячего» компактного хэтчбека
Новости
Двум моделям Seat добавили «цифровой кокпит»
Новости
Хэтчбек Seat Ibiza стал ниже и короче после смены поколения
Новости
В Сети раскрыли Seat Ibiza нового поколения
1 сентября 2015, 11:05
Хот-хэтч Seat Ibiza Cupra получил новый двигатель
«Купра» стала на 12 лошадиных сил мощнее
Хот-хэтч Seat Ibiza Cupra оснастят новым двигателем
После обновления хэтчбек лишат 1,4-литрового 180-сильного мотора
2 июня 2015, 19:17
Новости
Ефим Репин
18 мая 2015, 15:10
В комплектацию «Сеатов» войдут бесплатные смартфоны
Мобильный телефон Samsung предложат вместе с обновленной «Ибицой»
18 мая 2015, 12:57
Обновленный хот-хэтч Seat Ibiza Cupra получит «механику»
«Сеат» расширит семейство «заряженных» машин за счет дизельных версий
7 мая 2015, 14:05
Семейство Seat Ibiza обновилось
Модель получила новый салон и доработанную внешность
15 декабря 2014, 20:54
"Сеат" отреставрировал первую машину короля Испании
Автомобиль испанского монарха получил доработки от Porsche
24 июля 2014, 19:55
Seat Ibiza нового поколения покажут через два года
Испанцы опубликовали первый тизер Ibiza следующего поколения
SEAT вернулся
SEAT решил вернуться в Россию с новым хэтчбеком Ibiza
24 апреля 2012, 20:54
Тест-драйв
Никита Киселев
Названы российские цены на обновленные Seat Ibiza
Цены на модель начинаются от 549 тысяч 990 рублей
3 апреля 2012, 19:09
Новости
12 января 2012, 17:04
Семейство Seat Ibiza обновилось
Мировая премьера рестайлинговых автомобилей состоится в марте
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