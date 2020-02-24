Seat Ibiza

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У Seat Ibiza не будет «заряженной» версии под брендом Cupra
Seat окончательно отказался от выпуска «горячего» компактного хэтчбека
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Двум моделям Seat добавили «цифровой кокпит»
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Хэтчбек Seat Ibiza стал ниже и короче после смены поколения
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В Сети раскрыли Seat Ibiza нового поколения
18 мая 2015, 12:57
Обновленный хот-хэтч Seat Ibiza Cupra получит «механику»
«Сеат» расширит семейство «заряженных» машин за счет дизельных версий
7 мая 2015, 14:05
Семейство Seat Ibiza обновилось
Модель получила новый салон и доработанную внешность
15 декабря 2014, 20:54
"Сеат" отреставрировал первую машину короля Испании
Автомобиль испанского монарха получил доработки от Porsche
24 июля 2014, 19:55
Seat Ibiza нового поколения покажут через два года
Испанцы опубликовали первый тизер Ibiza следующего поколения
SEAT вернулся
SEAT решил вернуться в Россию с новым хэтчбеком Ibiza
24 апреля 2012, 20:54Тест-драйв
Никита Киселев
Никита Киселев
12 января 2012, 17:04
Семейство Seat Ibiza обновилось
Мировая премьера рестайлинговых автомобилей состоится в марте
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