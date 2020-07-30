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Читальный зал
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Новости
Seat защитил дизайн универсала Leon в России
Новости
Volkswagen испытывает серьёзный дефицит полупроводников
Новости
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
30 июля 2020, 12:30
В России отзывают Seat из-за проблем с двигателями
На ремонт отправят 139 моделей Leon
Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек
Новинка выйдет на рынок в 2021 году
8 июля 2020, 14:23
Новости
Алексей Носаченко
22 июня 2020, 14:47
Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее
Новинка набирает первую «сотню» всего за 4,9 секунды
8 июня 2020, 14:37
Обновленный Seat Ateca показали на видео
Кроссовер дебютирует через неделю
10 мая 2020, 14:00
Собаки заставляют водить автомобиль аккуратнее
Исследование говорит, что собаки положительно влияют на водителей
27 марта 2020, 12:35
Seat откажется от выпуска минивэна
Рынок покидает модель Alhambra
26 марта 2020, 13:25
Детали для гоночного Cupra Leon напечатают на 3D-принтере
Таким методом изготовят боковые зеркала и воздуховоды на капоте и по бокам кузова
6 марта 2020, 11:46
За усталостью водителей в моделях Seat будет следить искусственный интеллект
Система сможет распознать, спит человек или нет
3 марта 2020, 11:03
У бренда Cupra появилась первая оригинальная модель
Серийный кроссовер Cupra Formentor не имеет аналога в линейке Seat
У Seat Ibiza не будет «заряженной» версии под брендом Cupra
Seat окончательно отказался от выпуска «горячего» компактного хэтчбека
24 февраля 2020, 20:20
Новости
Сергей Ильин
11 февраля 2020, 14:57
«Заряженный» Cupra Leon: первая фотография
Новинка дебютирует 20 февраля
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