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Названы 10 лучших семейных кроссоверов для покупки в 2026 году
Новости
Cupra Terramar: кроссовер с испанским темпераментом от группы Volkswagen
Новости
Видео: дизельный Seat устроил гонку с бензиновой Toyota
Новости
Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей Seat
14 мая 2024, 11:08
Представлен обновленный Seat Leon с новыми двигателями и медиасистемой
В гамму модели добавили мотор 1.5 TSI и гибридную систему eHybrid следующего поколения
Стало известно, когда марка Seat перестанет выпускать автомобили
Точно не в ближайшие 10 лет
25 марта 2024, 11:21
Новости
Лиза Будрина
4 сентября 2023, 15:39
Seat завершит производство автомобилей
Однако полностью марка не исчезнет — ей уготована «другая роль»
25 июня 2023, 13:00
Cupra представила упрощённые версии кроссовера Ateca
Теперь автомобиль можно купить и с менее мощными двигателями
21 марта 2023, 19:47
Сайты Volkswagen Group перестали открываться в России
Теперь подключиться к порталам Porsche и Seat можно только с VPN
4 декабря 2022, 19:00
Cupra показала предсерийный Tavascan в метавселенной
Но дату премьеры серийного кроссовера фирма не раскрыла
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
14 апреля 2021, 8:30
Читальный зал
Андрей Моторов
2 марта 2021, 13:54
Seat защитил дизайн универсала Leon в России
В базе Роспатента появились изображения модели, которая не продается на российском рынке
27 декабря 2020, 18:00
Volkswagen испытывает серьёзный дефицит полупроводников
Пандемия внесла свои коррективы в производство автомобилей
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Большинство машин получили «пятерку» за краш-тесты
9 декабря 2020, 17:39
Новости
Мария Руцкая
30 июля 2020, 12:30
В России отзывают Seat из-за проблем с двигателями
На ремонт отправят 139 моделей Leon
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