Stavic

SsangYong Stavic

Материалы

Тест-драйв
Тест некрасивых
Тест-драйв трех автомобилей с неоднозначной внешностью
2 июля 2013, 19:08
До России добрался 7-местный минивэн SsangYong
Минивэн будет предлагаться с полным приводом и 6-цилиндровым мотором
SsangYong рассекретил 11-местный минивэн
В России новая модель будет называться Stavic
6 февраля 2013, 23:21Новости
Ефим Репин
16 января 2013, 16:47
Появились изображения новой модели SsangYong
Компания выпустит минивэн Stavic

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