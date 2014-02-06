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SsangYong/KGM Stavic
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Тест-драйв трех автомобилей с неоднозначной внешностью
2 июля 2013, 18:08
До России добрался 7-местный минивэн SsangYong
Минивэн будет предлагаться с полным приводом и 6-цилиндровым мотором
SsangYong рассекретил 11-местный минивэн
В России новая модель будет называться Stavic
6 февраля 2013, 22:21
Новости
Ефим Репин
16 января 2013, 15:47
Появились изображения новой модели SsangYong
Компания выпустит минивэн Stavic
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