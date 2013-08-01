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SsangYong/KGM Actyon Sports
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SsangYong опроверг появление в России автомобилей казахстанской сборки
В Россию не будут поставлять пикап Nomad казахстанского производства
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Названы российские цены на обновленный пикап SsangYong
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SsangYong Actyon Sports получит бензиновый двигатель
Новости
В России начался прием заявок на новый пикап SsangYong
10 октября 2011, 15:29
Новый пикап SsangYong начнут собирать в России зимой
Зимой текущего года на заводе компании Sollers во Владивостоке начнут собирать обновленный пикап SsangYong Actyon Sports
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