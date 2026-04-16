SsangYong/KGM

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У внедорожника KGM Rexton появилась семейная версия
Читальный зал
На какие автомобили дают самые большие скидки в России
Новости
Модельный ряд KGM в нашей стране пополнит новый кроссовер
Новости
Бывший SsangYong терпит неудачу в России: на складах тысячи машин
26 февраля 2025, 11:58
Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV. Сколько он стоит
Продажи начнутся в марте
19 февраля 2025, 15:00
В России представили KGM — переименованные SsangYong. Сколько они стоят
Корейская марка вернулась с тремя кроссоверами и рамным внедорожником
14 февраля 2025, 17:00
Больше не SsangYong: рассекречен серийный пикап KGM Musso
Марка KGM выйдет и на российский рынок
27 января 2025, 23:59
Бывший SsangYong начнет выпускать пикапы под новой маркой
Корейский производитель заявит о себе в сегменте легких грузовичков
23 января 2025, 12:51
В России будут производить автомобили бывшего SsangYong
SsangYong возвращается на российский рынок с названием KGM
20 января 2025, 12:16
Rexton, но уже не SsangYong: каким будет вернувшийся в Россию внедорожник
У дилеров первые KGM должны появиться в первом квартале 2025 года
23 декабря 2024, 12:35
Анонсирован кроссовер KGM Torres для России
Это модель бывшей SsangYong
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