SsangYong/KGM

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Новости
Сделка по продаже обанкротившегося SsangYong сорвалась
Покупатель, стартап Edison Motors, не смог найти нужную сумму, чтобы выкупить южнокорейскую марку
Новости
Новый электрокроссовер SsangYong лишился камуфляжа
Новости
Обанкротившийся SsangYong спасет производитель электробусов
Новости
SsangYong разрабатывает брутальный внедорожник с дизайном в стиле Jeep
16 июня 2021, 13:02
SsangYong раскрыла внешность своего первого электрокара. Это кроссовер
Производство «зеленого» вседорожника стартовало в Южной Корее 14 июня
Обновленный рамный пикап SsangYong полностью рассекречен
Официальные снимки грузовичка Rexton Sports опубликовали в Сети
4 апреля 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
31 января 2021, 16:16
Раскрыта внешность обновленного рамного пикапа SsangYong
Рестайлинговый грузовичок Rexton Sports сфотографировали прямо на заводе
22 декабря 2020, 10:26
SsangYong объявила о банкротстве
Автопроизводитель задолжал кредиторам 149 миллионов долларов
27 ноября 2020, 13:37
Терпящий убытки SsangYong представил «новый» Rexton
«Новый» внедорожник оказался рестайлинговым
24 октября 2020, 19:19
Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
Внешность и характеристики флагманской модели раскрыты официально
10 августа 2020, 14:10
Mahindra срочно ищет инвестора для постройки электрокаров Pininfarina
Компания испытывает финансовые трудности из-за пандемии
20 июля 2020, 16:23
Появились изображения первого электрокара SsangYong
Новинка южнокорейской марки появится в продаже в начале 2021 года
7 мая 2020, 13:58
Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
В Сети спорят о том, какую именно модель готовит южнокорейская марка
Из-за коронавируса SsangYong лишили поддержки на 423 миллиона долларов
Бренду отказали в финансовой помощи, что может поставить под угрозу его существование
8 апреля 2020, 15:16
Новости
Лиза Будрина
4 сентября 2019, 15:51
Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах
Ассоциации Euro NCAP разбила семь новых автомобилей
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