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SsangYong/KGM
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У внедорожника KGM Rexton появилась семейная версия
Читальный зал
На какие автомобили дают самые большие скидки в России
Новости
Модельный ряд KGM в нашей стране пополнит новый кроссовер
Новости
Бывший SsangYong терпит неудачу в России: на складах тысячи машин
KGM Torres и еще три экс-SsangYong
Корейская марка первой вернулась на российский рынок и привезла четыре модели
6 мая 2025, 7:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Экс-SsangYong будет разрабатывать автомобили вместе с Chery
Первенец двух фирм может увидеть свет уже в 2026 году
4 апреля 2025, 18:25
Новости
Мария Руцкая
12 марта 2025, 17:01
В России теперь можно купить четыре модели бывшего SsangYong
Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожник Rexton поступили в продажу
26 февраля 2025, 11:58
Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV. Сколько он стоит
Продажи начнутся в марте
19 февраля 2025, 15:00
В России представили KGM — переименованные SsangYong. Сколько они стоят
Корейская марка вернулась с тремя кроссоверами и рамным внедорожником
14 февраля 2025, 17:00
Больше не SsangYong: рассекречен серийный пикап KGM Musso
Марка KGM выйдет и на российский рынок
27 января 2025, 23:59
Бывший SsangYong начнет выпускать пикапы под новой маркой
Корейский производитель заявит о себе в сегменте легких грузовичков
23 января 2025, 12:51
В России будут производить автомобили бывшего SsangYong
SsangYong возвращается на российский рынок с названием KGM
20 января 2025, 12:16
Rexton, но уже не SsangYong: каким будет вернувшийся в Россию внедорожник
У дилеров первые KGM должны появиться в первом квартале 2025 года
Каким будет KGM Tivoli для России: мотор и оснащение
В продажу корейский кроссовер поступит в начале 2025 года
13 января 2025, 15:55
Новости
Лиза Будрина
23 декабря 2024, 12:35
Анонсирован кроссовер KGM Torres для России
Это модель бывшей SsangYong
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