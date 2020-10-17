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SsangYong Rexton
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Обновленный рамный пикап SsangYong полностью рассекречен
Официальные снимки грузовичка Rexton Sports опубликовали в Сети
Новости
Раскрыта внешность обновленного рамного пикапа SsangYong
Новости
Терпящий убытки SsangYong представил «новый» Rexton
Новости
Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
17 октября 2020, 21:21
Внешность нового SsangYong Rexton раскрыта до премьеры
Рамный внедорожник SsangYong ждёт глобальное обновление
SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник
Автомобиль примет участие в Дакаре-2019
3 декабря 2018, 19:22
Новости
30 марта 2017, 16:53
SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
Внедорожник получил два двигателя на выбор и 20-дюймовые диски
Конкуренты нового Rexton
С кем будет бороться за покупателей новый корейский внедорожник
29 марта 2017, 10:36
Селектор
27 марта 2017, 19:33
SsangYong раскрыл новый Rexton
Рамный внедорожник стал на 50 килограммов легче
13 марта 2017, 12:51
SsangYong показал замену Rexton
Компания представит в конце марта новый флагманский вседорожник
29 сентября 2016, 12:26
SsangYong намекнул на новый Rexton концептуальным вcедорожником
Флагманский внедорожник SsangYong следующего поколения появится в 2017 году
12 сентября 2016, 11:04
SsangYong привезет в Париж прототип нового Rexton
На моторшоу дебютирует концептуальный внедорожник SsangYong LIV-2
9 декабря 2015, 12:27
SsangYong Rexton получил новый дизель и «автомат»
Внедорожник укомплектовали 2,2-литровым 178-сильным мотором
SsangYong Rexton обновился
Внедорожник получил ряд косметических изменений в экстерьере и салоне
19 января 2015, 16:50
Новости
Ярослав Гронский
22 августа 2012, 23:29
Названы рублевые цены на обновленный SsangYong Rexton
Внедорожник подорожает "в базе" на 100 тысяч рублей
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