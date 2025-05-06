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SsangYong/KGM Rexton
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KGM Torres и еще три экс-SsangYong
Корейская марка первой вернулась на российский рынок и привезла четыре модели
Новости
Rexton, но уже не SsangYong: каким будет вернувшийся в Россию внедорожник
Новости
Бывший SsangYong представил обновленные Rexton и Rexton Sports
Новости
В Москву привезли обновленный внедорожник SsangYong Rexton
16 января 2023, 10:45
В Россию вернулся пикап SsangYong
Дилеры готовы привезти под заказ SsangYong Rexton Sports
Обновленный рамный пикап SsangYong полностью рассекречен
Официальные снимки грузовичка Rexton Sports опубликовали в Сети
4 апреля 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
31 января 2021, 16:16
Раскрыта внешность обновленного рамного пикапа SsangYong
Рестайлинговый грузовичок Rexton Sports сфотографировали прямо на заводе
27 ноября 2020, 13:37
Терпящий убытки SsangYong представил «новый» Rexton
«Новый» внедорожник оказался рестайлинговым
24 октября 2020, 19:19
Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
Внешность и характеристики флагманской модели раскрыты официально
17 октября 2020, 21:21
Внешность нового SsangYong Rexton раскрыта до премьеры
Рамный внедорожник SsangYong ждёт глобальное обновление
3 декабря 2018, 19:22
SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник
Автомобиль примет участие в Дакаре-2019
30 марта 2017, 16:53
SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
Внедорожник получил два двигателя на выбор и 20-дюймовые диски
Конкуренты нового Rexton
С кем будет бороться за покупателей новый корейский внедорожник
29 марта 2017, 10:36
Селектор
SsangYong раскрыл новый Rexton
Рамный внедорожник стал на 50 килограммов легче
27 марта 2017, 19:33
Новости
Ефим Репин
13 марта 2017, 12:51
SsangYong показал замену Rexton
Компания представит в конце марта новый флагманский вседорожник
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