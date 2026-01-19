SsangYong/KGM Actyon

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Модельный ряд KGM в нашей стране пополнит новый кроссовер
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Каким будет новый SsangYong Actyon: первые фотографии
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Новый SsangYong Korando (он же Actyon) получил цифровую «приборку»
Новости
SsangYong показал замену кроссоверу Actyon
30 июля 2013, 13:57
Фотошпионы раскрыли обновленный SsangYong Actyon
Кроссовер Actyon получит новый дизайн кузова и салона
11 марта 2013, 23:22
SsangYong начал испытания обновленного Actyon
Корейский кроссовер получит новый дизайн передней части кузова
SsangYong
Хороним внедорожники SsangYong в компании кроссовера Actyon
27 ноября 2012, 16:28Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Дмитрий Кротов
14 ноября 2012, 20:20
Российский SsangYong Actyon обзавелся бюджетной версией
Кроссовер получил новую комплектацию Welcome
4 сентября 2012, 17:20
В России начали продавать бензиновый SsangYong Actyon с "автоматом"
Компания назвала цены на новую модификацию кроссовера
5 апреля 2012, 19:09
В Россию приехал обновленный SsangYong Actyon
У кроссовера поменялась решетка радиатора и расширился список оснащения
1 февраля 2012, 14:39
В России начали принимать заявки на бензиновый SsangYong Actyon
Стоимость базовой версии составит 745 тысяч рублей
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