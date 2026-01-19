Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
SsangYong/KGM Actyon
Все модели
Actyo
Actyon
Actyon Sports
Korando
Korando Sports
Kyron
LIV-1
New Actyon
Nomad
Rexton
Rexton II
SIV-1
SUT-1
Stavic
Tivoli
X100
XIV-1
XIV-2
XIV-Adventure
XIV-Air
XLV
XLV-Air
e-XIV
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Модельный ряд KGM в нашей стране пополнит новый кроссовер
Новости
Каким будет новый SsangYong Actyon: первые фотографии
Новости
Новый SsangYong Korando (он же Actyon) получил цифровую «приборку»
Новости
SsangYong показал замену кроссоверу Actyon
1 октября 2015, 15:14
Кроссовер SsangYong Actyon получил новый дизель
Вседорожник оснастили 178-сильным 2,2-литровым агрегатом
Обновленный SsangYong Actyon подорожал на 80 тысяч рублей
Рестайлинговый вариант кроссовера Actyon вышел на российский рынок
1 октября 2013, 17:56
Новости
Ефим Репин
26 августа 2013, 17:59
Во Владивостоке начался выпуск обновленного SsangYong Actyon
Рестайлинговая версия Actyon начнет продаваться в России в октябре
30 июля 2013, 13:57
Фотошпионы раскрыли обновленный SsangYong Actyon
Кроссовер Actyon получит новый дизайн кузова и салона
11 марта 2013, 23:22
SsangYong начал испытания обновленного Actyon
Корейский кроссовер получит новый дизайн передней части кузова
SsangYong
Хороним внедорожники SsangYong в компании кроссовера Actyon
27 ноября 2012, 16:28
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
14 ноября 2012, 20:20
Российский SsangYong Actyon обзавелся бюджетной версией
Кроссовер получил новую комплектацию Welcome
4 сентября 2012, 17:20
В России начали продавать бензиновый SsangYong Actyon с "автоматом"
Компания назвала цены на новую модификацию кроссовера
5 апреля 2012, 19:09
В Россию приехал обновленный SsangYong Actyon
У кроссовера поменялась решетка радиатора и расширился список оснащения
Кроссовер SsangYong Actyon обновился
Модель получила новую панель приборов и подогрев руля
9 марта 2012, 18:58
Новости
1 февраля 2012, 14:39
В России начали принимать заявки на бензиновый SsangYong Actyon
Стоимость базовой версии составит 745 тысяч рублей
Первая
1
Последняя