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Новости
Новый SsangYong Korando (он же Actyon) получил цифровую «приборку»
В Корее представили кроссовер следующего поколения
Новости
SsangYong показал замену кроссоверу Actyon
Новости
Кроссовер SsangYong Actyon получил новый дизель
Новости
Обновленный SsangYong Actyon подорожал на 80 тысяч рублей
26 августа 2013, 18:59
Во Владивостоке начался выпуск обновленного SsangYong Actyon
Рестайлинговая версия Actyon начнет продаваться в России в октябре
Активность
Фотографии обновленного SsangYong Actyon
8 августа 2013, 19:32
Без рубрики
30 июля 2013, 14:57
Фотошпионы раскрыли обновленный SsangYong Actyon
Кроссовер Actyon получит новый дизайн кузова и салона
12 марта 2013, 0:22
SsangYong начал испытания обновленного Actyon
Корейский кроссовер получит новый дизайн передней части кузова
SsangYong
Хороним внедорожники SsangYong в компании кроссовера Actyon
27 ноября 2012, 17:28
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
14 ноября 2012, 21:20
Российский SsangYong Actyon обзавелся бюджетной версией
Кроссовер получил новую комплектацию Welcome
4 сентября 2012, 18:20
В России начали продавать бензиновый SsangYong Actyon с "автоматом"
Компания назвала цены на новую модификацию кроссовера
5 апреля 2012, 20:09
В Россию приехал обновленный SsangYong Actyon
У кроссовера поменялась решетка радиатора и расширился список оснащения
9 марта 2012, 19:58
Кроссовер SsangYong Actyon обновился
Модель получила новую панель приборов и подогрев руля
В России начали принимать заявки на бензиновый SsangYong Actyon
Стоимость базовой версии составит 745 тысяч рублей
1 февраля 2012, 15:39
Новости
Корейский экшн
Видеотест SsangYong Actyon
29 июля 2011, 20:36
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