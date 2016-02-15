Tivoli

SsangYong Tivoli

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Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
В Сети спорят о том, какую именно модель готовит южнокорейская марка
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SsangYong назвал рублевую стоимость кроссовера Tivoli
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Компания SsangYong вернется в Россию до конца 2016 года
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SsangYong задумал выпустить кроссовер-кабриолет
15 февраля 2016, 10:55
SsangYong привезет в Женеву прототип нового кроссовера
Серийный вседорожник составит конкуренцию Nissan Qashqai
SsangYong привезет во Франкфурт семиместную версию Tivoli
Новый кроссовер корейской марки получит длиннобазный вариант
3 сентября 2015, 11:38Новости
Денис Гусев
14 января 2015, 19:17
Кроссовер SsangYong Tivoli приедет в Европу с дизелем
Опубликованы новые подробности о конкуренте Nissan Juke
SsangYong рассказал подробности о новом кроссовере
Появились новые изображения кроссовера Tivoli
24 декабря 2014, 21:37Новости
Ефим Репин
25 ноября 2014, 18:52
SsangYong рассекретил новую модель
Марка назвала конкурента Nissan Juke в честь итальянского города

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