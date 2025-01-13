SsangYong/KGM Tivoli

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Каким будет KGM Tivoli для России: мотор и оснащение
В продажу корейский кроссовер поступит в начале 2025 года
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Бывший кроссовер SsangYong обрел «атмосферник» и лишился логотипа
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Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
Новости
SsangYong назвал рублевую стоимость кроссовера Tivoli
3 сентября 2015, 11:38
SsangYong привезет во Франкфурт семиместную версию Tivoli
Новый кроссовер корейской марки получит длиннобазный вариант
14 января 2015, 19:17
Кроссовер SsangYong Tivoli приедет в Европу с дизелем
Опубликованы новые подробности о конкуренте Nissan Juke
25 ноября 2014, 18:52
SsangYong рассекретил новую модель
Марка назвала конкурента Nissan Juke в честь итальянского города
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