UAZ Hunter

Все легковые модели УАЗ подорожали в России второй раз за три месяца

Сумма прибавки на весь модельный ряд отечественного автопроизводителя составила от 1,3 до 2 процентов от прежней стоимости. Больше всех подорожали топовые версии «Патриот» и «Пикап»