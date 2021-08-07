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Редкий УАЗ «Хантер» продают в Берлине за три миллиона рублей
Редкое исполнение отечественного внедорожника выпускали исключительно на экспорт
Новости
«Превзошел все ожидания»: чилиец проехался по горам на УАЗ «Хантер»
Новости
УАЗ поднял цены почти на все автомобили
Репортаж
Электрический УАЗ
7 августа 2021, 20:20
Электрический УАЗ «Хантер» поступил в продажу в Европе
Армейский внедорожник получил цифровую панель приборов и электромотор
Все легковые модели УАЗ подорожали в России второй раз за три месяца
Сумма прибавки на весь модельный ряд отечественного автопроизводителя составила от 1,3 до 2 процентов от прежней стоимости. Больше всех подорожали топовые версии «Патриот» и «Пикап»
9 июня 2021, 17:04
Новости
Анастасия Мельник
18 февраля 2021, 19:25
В России за бесценок отдают идеальный УАЗ «Хантер», который 14 лет простоял в гараже
Внедорожник УАЗ «Хантер» продают в полтора раза дешевле рыночной стоимости
4 декабря 2020, 10:35
Вот таким мог бы быть салон нового УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры модели от независимого дизайнера
19 сентября 2020, 17:17
УАЗ отправил в отставку базовый Patriot и поднял цены на Hunter
Ключевые модели Ульяновского автозавода снова подорожали
5 августа 2020, 19:31
Посмотрите, каким мог бы быть современный UAZ Hunter
Представлены эскизы отечественного внедорожника от дизайнера из Нидерландов
29 июня 2020, 15:30
Японец протестировал и рассказал про UAZ Hunter
После поездки у него остались смешанные чувства
20 июня 2020, 19:19
Внедорожники УАЗ серьезно подорожали второй раз за три месяца
Ульяновский автозавод увеличил цены на продукцию несмотря на падение спроса
5 мая 2020, 10:18
Электрический внедорожник на базе UAZ Hunter будет стоить как четыре Patriot
Названа цена UAZ Hunter с электрической установкой
Внедорожники УАЗ Patriot и УАЗ Pickup существенно подорожали
Ульяновский автозавод увеличил цены на модельный ряд на 10-50 тысяч рублей
5 апреля 2020, 13:13
Новости
Сергей Ильин
28 февраля 2020, 10:41
UAZ Hunter превратили в электромобиль
Внедорожник стал основой для конструктивного творчества
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