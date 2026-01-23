UAZ Hunter

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Военный УАЗ в состоянии «капсулы времени» выставили на продажу в России
Новости
Вездеходы УАЗ Hunter лишились любопытной опции: «виновато» МВД
Новости
УАЗ приостановил производство одного из внедорожников
Новости
Фотофакт: в России у иностранных дипломатов появился УАЗ Hunter
1 ноября 2024, 16:00
УАЗ «Хантер» с экологичным мотором поступил в продажу
Он экологичнее и мощнее предыдущего
УАЗ «Хантер» получит более мощный мотор от «Патриота»
Сейчас Hunter с агрегатом ZMZ Pro проходит процедуру сертификации
3 октября 2024, 17:55
Новости
Мария Руцкая
2 октября 2024, 12:13
УАЗ Хантер получил двигатель Евро-5 и подорожал
Цены на внедорожник отныне стартуют с 1 530 000 рублей
30 августа 2024, 14:56
УАЗ анонсировал спецверсии и обновления внедорожника Hunter
Вопреки слухам, внедорожник-долгожитель не собираются снимать с производства
29 марта 2024, 13:10
УАЗ объявил стоимость экспедиционных версий «Хантера» и «Буханки»
Они станут доступны для заказа с апреля
13 марта 2024, 15:35
Появились новые подробности о скором возвращении «экспедиционных» УАЗов
В УАЗе рассказали, почему россияне так ждут возобновление продаж спецверсий Хантера и «Буханки»
19 февраля 2024, 15:11
Когда УАЗ вернет на конвейер экспедиционные модели
Автомобили будут «обувать» в другие шины
17 декабря 2023, 13:13
На внедорожники УАЗ Hunter вернули подфарники советского образца
Заслуженный вездеход снова унифицировали по оптике с «Буханкой»
Забытая замена УАЗика
Видео: королевская версия УАЗ-469 или Hummer по-русски
9 мая 2023, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
УАЗ поднял цены на свои внедорожники
Отечественные автомобили в 2023 году прибавили в цене по 30 тысяч рублей каждый
8 января 2023, 10:17
Новости
Мария Руцкая
8 ноября 2022, 13:00
УАЗ Хантер получил коллекционную версию в честь 50-летия: сколько она стоит
Юбилейный УАЗ-469 можно купить прямо с завода без дилерских наценок
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