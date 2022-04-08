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Новости
На конвейере УАЗа заметили кроссовер Chery
Китайцы еще в прошлом году заявляли о готовности локализовать производство в России
Читальный зал
Американцев оставили без УАЗов
Репортаж
Эксклюзив: на УАЗе готова замена «Буханки»
Новости
Другого такого нет: посмотрите на лимузин UAZ Patriot
16 марта, 11:14
УАЗ возобновил сборку автомобилей
Ульяновский автозавод простаивал два дня
Американский импортер УАЗов пообещал вернуть деньги покупателям
Фирма Bremach приостановила все операции «по понятным причинам»
12 марта, 22:22
Новости
Сергей Ильин
2 марта, 10:22
В России не осталось УАЗов дешевле 1 миллиона рублей
Ульяновский автозавод в очередной раз повысил цены на все модели
Самый дорогой УАЗ
Видео: двухэтажный автодом с туалетом на пневмоподвеске — и все это из Буханки!
2 марта, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
22 февраля, 16:39
В России представили электрогрузовик c запасом хода 300 километров
Он сделан на базе «УАЗ Профи»
21 февраля, 18:40
«Буханку» превратили в комфортный автодом и продают за четыре миллиона рублей
Модифицированный отечественный автомобиль соответствует экологическом стандарту «Евро-6»
5 февраля, 9:09
Путин и Си Цзиньпин обсудили локализацию Chery на УАЗе
На мощностях Ульяновского автозавода планируют выпускать китайские автомобили
1 февраля, 14:58
У УАЗ Профи появилась новая многофункциональная версия
Новинка построена на базе фургона с двухрядной пятиместной кабиной
27 января, 16:43
Глава УАЗа предупредил об оптимизации модельного ряда
Это может означать сокращения количества моделей
УАЗ нарастил объемы сборки автомобилей на фоне дефицита чипов
В прошлом году Ульяновский завод выпустил на 16,7 процента больше автомобилей, чем в 2020-м
17 января, 13:08
Новости
Мария Руцкая
13 января, 19:29
Посмотрите на уникальный УАЗ «Буханка» для условий Крайнего Севера
Раритетный фургон отличался наличием дополнительных систем обогрева, а также оборудования для оказания экстренной помощи
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