Все главные новости и премьеры АвтоВАЗа в одном материале

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, объем вложений в разработку и запуск производства Искры составил 23 миллиарда рублей. В настоящее время на заводе в Тольятти готовится производство, а предсерийные прототипы проходят финальные испытания и калибровки. Выпуск товарных машин начнётся в феврале 2025 года.

Новый автомобиль займёт нишу между Грантой и Вестой. По словам Максима Соколова, которые приводит агентство ТАСС, цены будут начинаться от миллиона рублей. Верхнюю планку цены будет ограничивать Веста: сейчас ориентир — 1,2 миллиона. Впрочем, к моменту начала продаж цифры наверняка успеют измениться.

Когда закончится Лада Гранта

Кроме того, АвтоВАЗ сообщил, что в течение пяти лет — до 2029 года — планирует снять с производства Ладу Гранту. Сейчас это самая доступная и самая популярная модель Лады на российском рынке, много лет возглавлявшая рейтинги продаж в стране. В перспективе ей на смену как раз и придёт новая Лада Искра.

В то же время вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин заявил, что самая дешёвая модель останется на конвейере «на долгие годы». Получается, что с Грантой всё не так однозначно.