Все главные новости и премьеры АвтоВАЗа в одном материале

Искра, e-Niva и другие новинки Lada на ПМЭФВсе главные новости и премьеры АвтоВАЗа в одном материале
Дебют: Лада Искра
Безусловно, главный дебют АвтоВАЗа на ПМЭФ и вообще в этом году — Лада Искра. В основе её лежит модульная платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: фактически, это сводная сестра Логана третьего поколения, производство которого у нас так и не стартовало.
После того, как компания Renault вышла из капитала АвтоВАЗа, пришлось провести реинжиниринг платформы: была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей. Подвески — классические для машин этого класса: спереди стойки Макферсон с L-образными рычагами, а сзади установлена полузависимая балка.
Дизайн Искры построен на новом прочтении «Икс-стиля», созданного десять с лишним лет назад под руководством Стива Маттина. Фирменные иксы проглядывают в оформлении передка и графике задних фонарей, при этом характерные подштамповки на бортах сократились до пары небольших «галочек». Лада Искра будет предложена в виде седана, универсала и приподнятого кросс-универсала, но пока что на ПМЭФ показали лишь первый вариант.
Покупатели смогут выбрать один из трёх силовых агрегатов. Начальный восьмиклапанный двигатель 1.6 мощностью 90 лошадиных сил будет агрегатироваться с вазовской пятиступенчатой «механикой» (очередной вариант коробки 2181 от Калины). А для 16-клапанника мощностью 106 сил предложат на выбор шестиступенчатую «механику» или вариатор (обе трансмиссии китайского производства).
По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, объем вложений в разработку и запуск производства Искры составил 23 миллиарда рублей. В настоящее время на заводе в Тольятти готовится производство, а предсерийные прототипы проходят финальные испытания и калибровки. Выпуск товарных машин начнётся в феврале 2025 года.
Новый автомобиль займёт нишу между Грантой и Вестой. По словам Максима Соколова, которые приводит агентство ТАСС, цены будут начинаться от миллиона рублей. Верхнюю планку цены будет ограничивать Веста: сейчас ориентир — 1,2 миллиона. Впрочем, к моменту начала продаж цифры наверняка успеют измениться.
Когда закончится Лада Гранта
Кроме того, АвтоВАЗ сообщил, что в течение пяти лет — до 2029 года — планирует снять с производства Ладу Гранту. Сейчас это самая доступная и самая популярная модель Лады на российском рынке, много лет возглавлявшая рейтинги продаж в стране. В перспективе ей на смену как раз и придёт новая Лада Искра.
В то же время вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин заявил, что самая дешёвая модель останется на конвейере «на долгие годы». Получается, что с Грантой всё не так однозначно.
Напомним, что Лада Гранта выпускается с 2012 года и первоначально планировалась как lowcost-версия Лады Калины. Но в ходе рестайлинга в 2018 году обе модели объединили под одним названием. До недавнего времени машина выпускалась в виде седана, «короткого» хэтчбека, лифтбека с большим багажником, универсала, а также приподнятого универсала Cross.
Лада Гранта — последний из непосредственных потомков Лады Самары. Конструкция шасси, двигателей и трансмиссии — результат глубокой модернизации первой переднеприводной модели ВАЗ.
Покупателям Гранты доступна версия с автоматической коробкой (это старый, но очень надёжный автомат японской фирмы Jatco с четырьмя ступенями); модификация Sport с немного форсированным двигателем (118 л.с.), перенастроенной подвеской, дисковыми тормозами на всех колёсах и цепкими спортивными шинами; а также модификация Drive Active — в спортивном стиле, но с обычной техникой.
Лада Веста: другой Спортлайн и вариатор
АвтоВАЗ привёз на ПМЭФ и новые модификации Лады Весты. Во-первых, это Веста Спортлайн с вариатором. Причём новизна заключается не только в появлении автоматической трансмиссии, но и в полном пересмотре самой концепции версии Спортлайн.
Машины с таким названием выпускаются с октября 2023 года: тогда они фактически заменили Весту Спорт, производство которой встало из-за разрыва с Renault. Спортлайн сохранил переделанную заниженную подвеску, большие тормоза и ступицы на пяти шпильках — но вместо мотора 1.8 и коробки Renault JR5 получил форсированный до 118 л.с. двигатель 1.6 от Гранты Спорт и вазовскую пятиступенчатую «механику».
Теперь же ВАЗ планирует вернуть настоящую Весту Спорт с форсированным до 145 сил мотором 1.8 (и шестиступенчатой «механикой» из Китая). А версию Спортлайн превратить в обычный стайлинг-пакет: у неё будут бампера и спойлер от «Спорта», большие 17-дюймовые колёса и интерьер с яркими акцентами — но стандартный силовой агрегат, обычные тормоза, стандартная подвеска и ступицы на четырёх болтах.
Под капотом выставочной машины — стандартный двигатель 1.8 мощностью 122 л.с. в паре с вариатором китайского производства, но с добавлением изменённого впуска от подразделения «Лада Спорт», который должен сделать мотор более отзывчивым. Продажу таких машин предполагается начать в первом квартале 2025 года: ориентировочная максимальная цена этой версии составляет 2,4 миллиона рублей.
Также покупателям Весты обещано новое сочетание агрегатов — вариатор в паре с 16-клапанным двигателем 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Производство таких машин начнется в сентябре этого года. Китайский вариатор на Весту ставят с весны, но до сих пор он сочетался только со 122-сильным мотором 1.8.
Кроме того, АвтоВАЗ привёз на ПМЭФ опытный образец Весты Кросс с ручным управлением для инвалидов. Слева от руля у него установлен дополнительный рычаг, отвечающий за газ и тормоз. Инвалидные Весты должны пойти с конвейера в ноябре: это будут простые седаны и универсалы в базовой комплектации, с мотором 1.6 и вариатором.
e-Niva: электричество и новая внешность для Нивы Travel
Нарядная ярко-рыжая Лада Нива Travel — это на самом деле опытный электромобиль e-Niva. Её конвертировали на электричество самым простым способом — смонтировав электромотор вместо ДВС и коробки передач.
Номинальная мощность составляет 60 кВт (82 л.с.), максимальная — 120 кВт (163 л.с.). Электроагрегат пристыкован к штатной раздаточной коробке через промежуточный вал. Таким образом, Нива сохранила полный привод, понижающую передачу и блокировку межосевого дифференциала. Управление режимами движения — кнопочное. Ёмкость батареи составляет 34 киловатт-часов, запас хода на одном заряде — до 175 километров.
Мы практически уверены, что e-Niva так и останется опытным образцом, и всё же советуем присмотреться к ней внимательнее. Говорят, что этот передний бампер с «шахматной» решёткой и новые фары получит серийная Niva Travel с 90-сильным мотором 1.8, выход которой запланирован на 2025 год.
...и сервисы Яндекса
Между тем, уже вчера начались продажи Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой Enjoy Pro. Она базируется на операционной платформе Android, процессор стал в 10 раз производительнее, но главная фишка — это интеграция сервисов Яндекса: Навигатор, Яндекс.Музыка и Букмейт.
Кроме того, в ней доступно управление голосом при помощи Алисы — для этого был установлен новый двойной микрофон с шумоподавлением. Из других улучшений — более качественный звук аудиосистемы за счет двух дополнительных динамиков.
У системы Enjoy Pro более отзывчивый дисплей диагональю 7 дюймов с поддержкой мультитача, разрешение увеличено с 640×400 до 1024×600, поддерживается подключение к CAN-шине. Новую электронику ставят на машины в комплектации Comfort MMC и выше: цены начинаются с отметки 1 462 000 рублей.
Длинная Лада Аура: скоро в серии
В ходе интервью на Петербургском международном экономическом форуме президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что серийное производство удлиненного седана Лада Аура начнётся в ближайшие месяцы, и до конца года машины начнут поступать в гаражи госструктур. Пока что АвтоВАЗ выпускает один-два удлиненных Aura в неделю для внутренних испытаний.
Lada Aura представляет собой версию Lada Vesta NG с удлинённой на 25 сантиметров колесной базой. Прибавка в основном пришлась на область ног пассажиров на втором ряду. У новинки улучшенная шумоизоляция, кожаная отделка салона и 1,8-литровый атмосферный двигатель, который работает в паре с китайским вариатором.