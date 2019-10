Представлен «хардкорный» Polestar 1 из Need for Speed Heat

Полный список автомобилей для Need for Speed пока не представлен. Однако уже известно, что в него, помимо Polestar 1, войдут Ford GT, Porsche 911, BMW M3 E30, а также культовые Plymouth Barracuda 1970 года, Pontiac Firebird 1977 года и Buick Grand National 1987 года. С 8 ноября Need for Speed ​​Heat будет доступен на Xbox One, PS4 и Windows PC.

Что же касается Polestar, то конце лета в Китае завершилось строительство завода, где организуют сборку модели с индексом 1. Новое производство называют «одним из самых экологичных» в стране.