Представлен «хардкорный» Polestar 1 из Need for Speed Heat

Стандартное купе получило необычные крылья со множеством аэродинамических элементов, передний сплиттер и вентилируемый капот. О доработке стандартной силовой установки пока ничего не известно. Невиртуальный гибрид оснащается двумя электромоторами и «четверкой» 2.0, дополненной турбонагнетателем и компрессором. Их суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента

Этот Polestar 1 появится не только в виртуальном мире Need for Speed Heat, но и в реальном. Ранее в Сеть попали фотографии подготовки этого автомобиля.