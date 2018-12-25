Porsche показала самые известные узоры на обивке сидений

Пятое место досталось Porsche 928 и его креслам, выполненным в сочетании бордового и белого цветов. Особенность интерьера спорткара — автографы Фердинанда Порше на подголовниках. На строчку ниже расположился Porsche 911 (G), последний 911-й с 3,2-литровым двигателем. Обивка сидений в тонкую полоску стала своеобразной визитной карточкой модели.
Источник: Porsche
Третьим стал Porsche 911 Turbo «Louise» с интерьером в классическую «шотландку», а вторым — Porsche 901. На обивку его сидений нанесен узор под названием «Пепита», состоящий из мелких квадратиков с завитушками. Первое место получил Porsche 911 Targa SC и дизайн его сидений в стиле гоночного клетчатого флага.
Ранее Porsche выпустила ролики с рассказом о лучших секретных прототипах, самых быстрых спорткарах, самых дорогих аукционных моделях, пяти любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, пяти самых легких и самых важных машинах в истории марки.