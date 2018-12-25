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17:12

Porsche показала самые известные узоры на обивке сидений

Первое место получили кресла с обивкой в стиле гоночного клетчатого флага

В очередном эпизоде серии «Топ-5» компания Porsche рассказала о самых известных рисунках на обивке сидений ее спорткаров. Для записи видео производитель пригласил голливудского стилиста Иларию Урбинати.

Пятое место досталось Porsche 928 и его креслам, выполненным в сочетании бордового и белого цветов. Особенность интерьера спорткара — автографы Фердинанда Порше на подголовниках. На строчку ниже расположился Porsche 911 (G), последний 911-й с 3,2-литровым двигателем. Обивка сидений в тонкую полоску стала своеобразной визитной карточкой модели.

Источник: Porsche

Третьим стал Porsche 911 Turbo «Louise» с интерьером в классическую «шотландку», а вторым — Porsche 901. На обивку его сидений нанесен узор под названием «Пепита», состоящий из мелких квадратиков с завитушками. Первое место получил Porsche 911 Targa SC и дизайн его сидений в стиле гоночного клетчатого флага.

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