Porsche показала самые известные узоры на обивке сидений

Третьим стал Porsche 911 Turbo «Louise» с интерьером в классическую «шотландку», а вторым — Porsche 901. На обивку его сидений нанесен узор под названием «Пепита», состоящий из мелких квадратиков с завитушками. Первое место получил Porsche 911 Targa SC и дизайн его сидений в стиле гоночного клетчатого флага.