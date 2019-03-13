В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок

Помимо моделей с традиционными силовыми установками, на рынок в 2019 году выйдут сразу четыре электрокара. Для китайских покупателей Volkswagen предложит батарейные версии Bora и Lavida, глобальному рынку — кроссовер Audi e-tron и спорткар Porsche Taycan.

Ранее стало известно, что в ближайшее десятилетие концерн выпустит 70 полностью электрических моделей (BEV). Продажи батарейных автомобилей за тот же период должны составить 22 миллиона экземпляров. Переход к BEV позволит сократить средний уровень выбросов CO₂ на 30 процентов к 2025 году и на 40 к 2030 (по сравнению с показателями 2015 года).