Конкурент «Креты» от Kia, суперкар с двумя багажниками и быстрый Focus: главное за неделю

Еще одна «заряженная» новинка, но на этот раз от «Форда». Модификация ST появилась у нового универсала Focus. Модель предлагается со 280-сильным бензиновым мотором 2.3 и 190-сильным дизелем 2.0. С первым из этих агрегатов машина набирает «сотню» за 5,8 секунды, а со вторым – за 7,7 секунды. Более детальная информация об автомобиле в нашей новости.