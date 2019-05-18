Конкурент «Креты» от Kia, суперкар с двумя багажниками и быстрый Focus: главное за неделю

McLaren GT
У «Макларена» появилась новая модель – практичный суперкар для дальних путешествий. Двухдверка с индексом GT получила два багажника общим объемом 570 литров, причем одно их них даже больше, чем «грузовой отсек» хэтчбека Kia Ceed. В движение автомобиль приводится 620-сильной «восьмеркой» объемом четыре литра, который позволяет набирать первую «сотню» за 3,2 секунды. Подробнее о машине можно прочитать здесь.
MINI Clubman и Countryman JCW
Новые «заряженные» MINI Clubman и Countryman JCW стали самыми мощными моделями в истории марки. Машины получили 306-сильный двухлитровый агрегат, восьмиступенчатый «автомат», полный привод с механической блокировкой дифференциала и спортивный выпуск. Первый из этих автомобилей набирает «сотню» за 4,9 секунды, а второй – за 5,1 секунды. Подробности о новинках можно узнать здесь.
Ford Focus ST
Еще одна «заряженная» новинка, но на этот раз от «Форда». Модификация ST появилась у нового универсала Focus. Модель предлагается со 280-сильным бензиновым мотором 2.3 и 190-сильным дизелем 2.0. С первым из этих агрегатов машина набирает «сотню» за 5,8 секунды, а со вторым – за 7,7 секунды. Более детальная информация об автомобиле в нашей новости.
Про тюнинг
Не про новинки, но это тоже важно. С 1 июня получить разрешение ГИБДД на тюнинг автомобиля можно будет в электронном виде через портал Госуслуг. Правда, после установки оборудования владельцу машины необходимо будет снова пройти техосмотр и все равно предоставить автомобиль в ГИБДД. Подробнее здесь.
P.S.
Если вам этого показалось мало, то здесь вы сможете принять участие в конкурсе на народное имя нового «КАМАЗа», узнать как производители тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой, а также удивиться истории северокорейца Джона Чуна, нарисовавшего культовый Shelby GT500.