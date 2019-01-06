Крэш, бум, бэнг!

В этой новогодней статье мы собрали для вас ролики про все самое странное, необычное и веселое, что люди творили с автомобилями в прошлом году. Причем чаще всего творили без всякой на это цели, а просто ради забавы: они устанавливали на машины авиационные пушки, спускали их с горы и мыли до тех пор, пока они не разваливались на части. Это и многое другое (что стоит пересмотреть, даже если уже видели) в нашей очередной подборке.