Крэш, бум, бэнг!

Самый опасный
Это единственный в мире «Приус», которого боятся другие машины. На нем установлен 20-миллиметровый авиационный шестиствольный пулемет с вращающимся блоком стволов. Он может производить 6600 выстрелов в минуту: то есть при стоимости каждого патрона в 27 долларов, гибрид за это время разорит своего экстремального владельца на 180 тысяч долларов. Не очень экономично.
Видео: Black Rifle Coffee Company
Отмой меня полностью
Вот так выглядит самая экстремальная автомойка в мире. С помощью мойки высокого давления датской фирмы Sihm Højtryk (3000 бар, между прочим!) старенький Peugeot 206 можно превратить в кучу хлама. Но зато очень чистого хлама.
Видео SpotOnStudios.dk
Царь горы
А что если..? Наверняка, вопросы с подобной приставкой порой возникали у вас голове. Вот и авторы канала BleepinJeep подумали, а что будет, если привязать трос к мотору старенького Jeep Grand Cherokee и спустить его с горы — вылетит двигатель или нет? Для реализации задуманного они даже прибегли к помощи математики и тщательно подготовились, но что-то пошло не т...
Спуск машины с горы можно посмотреть, начиная с 3:55. Видео с YouTube-канала BleepinJeep.
Пьяная дорога
Эта дорога в Мексике может свести с ума кого угодно, потому что движение здесь непрерывно меняется с правостороннего на левостороннее. И все для того, чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, и за ними собиралось меньше машин. Для этого дорогу и проложили с наибольшими возможными радиусами.
Это — лава
Одно из самых страшных событий 2018 года — извержение вулкана Килауэа на Гавайях, из-за которого пришлось эвакуировать с острова почти две тысячи человек. В этом ролике лава полностью «съедает» Ford Mustang. Всего лишь за минуту!
Видео The 3D Guy- news
Три богатыря
Новосибирская команда «Гараж 54» в сентябре прошлого года закопала три машины: ВАЗ-2101 «Жигули», Toyota Corsa и Audi 100. И спустя год, попыталась их оживить. Что из этого получилось, смотрите в ролике.
Видео Monster Jam
Передаем за проезд!
Гоночный «Икарус»? Легко! Посмотрите, как на стареньком автобусе со 192-сильным дизелем можно наваливать по горным серпантинам. И ехать можно не только очень быстро, но еще и участвовать в соревнованиях по подъему на холм.
Видео Anthony Maksimov
Доставка боком
Еще одно безумие от автомобиля, от которого этого совсем не ждешь. Курьерский фургон в Боснии решил подрифтить по заснеженному серпантину. В самом деле, почему бы и нет?
Видео Daily Viral Stuff
Сквозь стекло
Невольно замираешь, когда смотришь, как 38-тонный тяжелый погрузчик едет сквозь стеклянный лабиринт. Причем без водителя! Машина передвигается исключительно с помощью датчиков системы автономного управления — подобная техника уже работает под землей, где использование GPS невозможно.
Видео: Jinx Vesco
Только обкатку прошла
А вот так выглядит Skoda Octavia с пробегом 695 тысяч километров. Причем ее осмотрели специалисты и выяснили, что несмотря на значительный пробег, машина до сих пор имеет оригинальный двигатель, турбонагнетатель, выпускной тракт и амортизаторы. В отличном состоянии находятся клапаны двигателя, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.