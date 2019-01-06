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15:11

Крэш, бум, бэнг!

Самые веселые, забавные, странные и неожиданные видеоролики 2018 года

Ефим Репин
В этой новогодней статье мы собрали для вас ролики про все самое странное, необычное и веселое, что люди творили с автомобилями в прошлом году. Причем чаще всего творили без всякой на это цели, а просто ради забавы: они устанавливали на машины авиационные пушки, спускали их с горы и мыли до тех пор, пока они не разваливались на части. Это и многое другое (что стоит пересмотреть, даже если уже видели) в нашей очередной подборке.

Самый опасный

Это единственный в мире «Приус», которого боятся другие машины. На нем установлен 20-миллиметровый авиационный шестиствольный пулемет с вращающимся блоком стволов. Он может производить 6600 выстрелов в минуту: то есть при стоимости каждого патрона в 27 долларов, гибрид за это время разорит своего экстремального владельца на 180 тысяч долларов. Не очень экономично.

Видео: Black Rifle Coffee Company

Отмой меня полностью

Вот так выглядит самая экстремальная автомойка в мире. С помощью мойки высокого давления датской фирмы Sihm Højtryk (3000 бар, между прочим!) старенький Peugeot 206 можно превратить в кучу хлама. Но зато очень чистого хлама.

Видео SpotOnStudios.dk

Царь горы

А что если..? Наверняка, вопросы с подобной приставкой порой возникали у вас голове. Вот и авторы канала BleepinJeep подумали, а что будет, если привязать трос к мотору старенького Jeep Grand Cherokee и спустить его с горы — вылетит двигатель или нет? Для реализации задуманного они даже прибегли к помощи математики и тщательно подготовились, но что-то пошло не т...

Спуск машины с горы можно посмотреть, начиная с 3:55. Видео с YouTube-канала BleepinJeep.

Пьяная дорога

Эта дорога в Мексике может свести с ума кого угодно, потому что движение здесь непрерывно меняется с правостороннего на левостороннее. И все для того, чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, и за ними собиралось меньше машин. Для этого дорогу и проложили с наибольшими возможными радиусами.

Это — лава

Одно из самых страшных событий 2018 года — извержение вулкана Килауэа на Гавайях, из-за которого пришлось эвакуировать с острова почти две тысячи человек. В этом ролике лава полностью «съедает» Ford Mustang. Всего лишь за минуту!

Видео The 3D Guy- news

Три богатыря

Новосибирская команда «Гараж 54» в сентябре прошлого года закопала три машины: ВАЗ-2101 «Жигули», Toyota Corsa и Audi 100. И спустя год, попыталась их оживить. Что из этого получилось, смотрите в ролике.

Видео Гараж 54

Свечка

Оказывается, 4,5-тонный монстр-трак можно не только с легкостью поставить на два колеса, но и проехать на нем в таком положении. В этом ролике машина провела на передних колесах 35 секунд, но рекорд по удержанию бигфута был зафиксирован в 2017 году – 80 секунд!

Видео Monster Jam

Передаем за проезд!

Гоночный «Икарус»? Легко! Посмотрите, как на стареньком автобусе со 192-сильным дизелем можно наваливать по горным серпантинам. И ехать можно не только очень быстро, но еще и участвовать в соревнованиях по подъему на холм.

Видео Anthony Maksimov

Доставка боком

Еще одно безумие от автомобиля, от которого этого совсем не ждешь. Курьерский фургон в Боснии решил подрифтить по заснеженному серпантину. В самом деле, почему бы и нет?

Видео Daily Viral Stuff

Сквозь стекло

Невольно замираешь, когда смотришь, как 38-тонный тяжелый погрузчик едет сквозь стеклянный лабиринт. Причем без водителя! Машина передвигается исключительно с помощью датчиков системы автономного управления — подобная техника уже работает под землей, где использование GPS невозможно.

Видео: Sandvik

Как ветер

В этом ролике можно увидеть, как выглядит с места пилота выглядит разгон 5000-сильного автомобиля, оснащенного газотурбинным двигателем от вертолета. Машина в этом видео набирает 810 километров в час.

Видео: Jinx Vesco

Только обкатку прошла

А вот так выглядит Skoda Octavia с пробегом 695 тысяч километров. Причем ее осмотрели специалисты и выяснили, что несмотря на значительный пробег, машина до сих пор имеет оригинальный двигатель, турбонагнетатель, выпускной тракт и амортизаторы. В отличном состоянии находятся клапаны двигателя, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.

Видео Car Throttle.
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