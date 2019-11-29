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8:30

Лучшее автомобильное видео ноября

Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные ролики месяца

Ефим Репин
Зима на пороге: холод, первый снег и унылая серость за окном. Самое время согреться и взбодриться нашей традиционной подборкой лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили самые классные ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть, как Кен Блок на безумном пикапе раздает угла на серпантине, трактор устанавливает рекорд скорости, «Ладу» убивают взрывной волной, а пит-стоп болида Формулы-1 проводят в самых неподходящих для этого условиях.

И снова Кен!

Конечно же, самое эпичное и зрелищное видео этого месяца — возвращение Кена Блока со вторым эпизодом серии «Клаймбхана» (первую часть можно посмотреть по этой ссылке). В этот раз гонщик проехал по знаменитому китайскому серпантину под названием «Дорога 99 поворотов», также известному как «дорога в небеса». Он расположен на горе Тяньмэнь и ведет к природной арке «Небесные врата», чья высота достигает почти 132 метров.

Под ударом

Телеканал «Звезда» показал, что случится с автомобилем в условиях, приближенных к ядерному взрыву. Обычную «девяносто девятую» поставили рядом с ударной трубой диаметром пять метров, чтобы посмотреть на результат воздействия взрывной волны на машину.

Мегатрактор

Трактор компании JCB попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстрым транспортным средство подобного типа в мире. Он оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем и нагнетателем с электроприводом. Агрегат выдает свыше 1014 лошадиных сил. Этого было достаточно, чтобы трактор смог разогнаться до 241,4 километра в час. Правда, в Книгу Гиннесса попал другой результат — 217,6 километра в час. По правилам, в зачет идет средняя скорость двух заездов.

Defender, Land Rover Defender

В этом ролике группа каскадеров издевается (по другому и не скажешь) над новым Land Rover Defender, который принимает участие в съемках 25-го фильма про Джеймса Бонда. Внедорожник будет задействован в сценах погони, в том числе вне асфальтированных дорог, поэтому постановщикам трюков необходимо проверить, как с такими условиями справится машина.

В невесомости

Один из самых необычных пит-стопов Формулы-1, который вы когда-либо видели: команда Red Bull смогла обслужить машину на высоте 10 тысяч метров, да еще и в невесомости. На это обязательно стоит посмотреть!

Всмятку

Немецкая ассоциация DEKRA, осуществляющая технический надзор в сфере автотранспорта, провела необычный краш-тест электрокара Nissan Leaf. Необычность его в том, что автомобиль «убили» об столб не на «стандартных» 64 километрах в час (именно на такой скорости свои испытания проводит главный в Европе эксперт по безопасности машин Euro NCAP), а на 84 километрах в час. Более «мягкий» краш-тест, который провели на 75 километрах в час, но, правда, боком, можно посмотреть здесь.

Тысяча!

Из этого ролика можно узнать, как выглядит автомобиль, проносящийся мимо на скорости свыше тысячи километров в час. В видео показан Bloodhound LSR — реактивная машина с 135000-сильным двигателем, которая в ближайшем будущем собирается установить мировой рекорд скорости. Для этого ей придется разогнаться быстрее 1228 километров в час.

Новый король

600-сильный кроссовер Audi RS Q8 установил новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга. Автомобиль проехал трек за 7 минут и 42,253 секунды — на семь секунд быстрее конкурента и предыдущего рекордсмена этой трассы Mercedes-AMG GLC 63 S.

Эм-м-м!

У двухдверки BMW M2 появилась трековая модификация CS: с кучей карбона, более мощным двигателем и улучшенной аэродинамикой. А это — промо-ролик автомобиля, который попросту клевый.