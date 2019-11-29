Лучшее автомобильное видео ноября

Зима на пороге: холод, первый снег и унылая серость за окном. Самое время согреться и взбодриться нашей традиционной подборкой лучшего автомобильного видео. Как и прежде, мы вспомнили самые классные ролики с машинами и про машины, которые появились за это время. В этот раз можно посмотреть, как Кен Блок на безумном пикапе раздает угла на серпантине, трактор устанавливает рекорд скорости, «Ладу» убивают взрывной волной, а пит-стоп болида Формулы-1 проводят в самых неподходящих для этого условиях.