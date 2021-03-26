Need For Speed в реальной жизни, машины дрифтят на фоне взрыва и олени на дороге: самые интересные ролики месяца

Ожившая скорость
Очередное потрясное видео от Владислава Чекунова из Ростова-на-Дону: он продолжил серию роликов, в которых в реальной жизни воссоздаются детали игр Need For Speed. В этой части BMW M4 соперничает с Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C 63 S и Mitsubishi Lancer Evolution VIII.
Гонки без правил
Мощный ролик от чемпиона мира по дрифту Вон Гиттина-младшего, в котором он со своими друзьями устраивает гонки без правил по территории военного учебного полигона в Западной Вирджинии. В видео участвуют дрифтовые Ford Mustang RTR и багги Ultra4 Racing 4440 Ford Bronco: в итоге они исполняют зрелищный трюк на фоне взрыва и огненного шара.
Возрожденный
Тот случай, когда звук во время просмотра ролика — обязателен. В видео первый раз запускают 16-цилиндровый двигатель 1.5, который 70 лет назад устанавливался на болид Формулы-1 команды British Racing Motors. 600-сильный агрегат был восстановлен в соответствии со спецификациями оригинального мотора специалистами по реставрации исторических автомобилей из Hall and Hall.
Bugatti из дерева
Китаец создал уменьшенную и действующую копию гиперкара Bugatti Centodieci… из дерева! Процесс ее создания (к слову, это заняло более 40 часов) можно посмотреть в отдельном 17-минутном видео, а здесь показаны «ходовые испытания» машинки, которые мастер провел вместе со своим сыном.
Правила езды
Гонщик Норихико Катсута, восьмикратный победитель чемпионата Японии по ралли, показал как правильно ездить на 272-сильном полноприводном хот-хэтче Toyota GR Yaris: проходить змейку, крутить «пончики» и, конечно же, дрифтить.
Олени на дороге
Один из множества курьезных случаев, произошедших в этом месяце на дорогах. В этом ролике стадо диких оленей, выскочивших из леса, попыталось перепрыгнуть BMW, который ехал по трассе со скоростью около 80 километров в час. Кроме того, на видео в этом месяце засняли Джетту, которая ехала по трассе с открытым капотом, как ни в чем не бывало, пересекающий дорогу на высокой скорости горящий фургон, а также аварию Ferrari 458 Italia, водитель которой умудрился разбить машину сразу же после выезда с мойки.
Вернули к жизни
Компания Nissan показала на видео, как проходит заводская реставрация спорткара Skyline GT-R (R32). Автомобили восстановили и перекрасили кузов, перебрали и сделали мощнее мотор, а также вернули интерьеру первоначальный вид. Все отреставрированные Ниссаном автомобили получают гарантию на год (или 20 000 километров пробега). Кстати, для того чтобы вернуть к жизни машину в этом ролике, владельцу пришлось заплатить 45 миллионов иен (около 31 миллиона рублей).
P.S.
Если вы вдруг еще не посмотрели наш ролик про историю Bugatti, то настоятельно рекомендуем вам это сделать. Это — третья часть, в которой мы рассказываем про те времена, когда за бренд взялся великий и ужасный Фердинанд Пиех, отец гиперкара Veyron. Вторую часть этой эпопеи можно посмотреть тут, а начало — тут.