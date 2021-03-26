Need For Speed в реальной жизни, машины дрифтят на фоне взрыва и олени на дороге: самые интересные ролики месяца

Олени на дороге

Один из множества курьезных случаев, произошедших в этом месяце на дорогах. В этом ролике стадо диких оленей, выскочивших из леса, попыталось перепрыгнуть BMW, который ехал по трассе со скоростью около 80 километров в час. Кроме того, на видео в этом месяце засняли Джетту, которая ехала по трассе с открытым капотом, как ни в чем не бывало, пересекающий дорогу на высокой скорости горящий фургон, а также аварию Ferrari 458 Italia, водитель которой умудрился разбить машину сразу же после выезда с мойки.