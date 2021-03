Need For Speed в реальной жизни, машины дрифтят на фоне взрыва и олени на дороге: самые интересные ролики месяца

Очередное потрясное видео от Владислава Чекунова из Ростова-на-Дону: он продолжил серию роликов, в которых в реальной жизни воссоздаются детали игр Need For Speed. В этой части BMW M4 соперничает с Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C 63 S и Mitsubishi Lancer Evolution VIII.