Внедорожник без полного привода, хэтч со скутером в багажнике, секретный Land Rover и другие удивительные Хонды

Для европейцев диковинные Honda — это те, что колесят по дорогам Америки или «с рулем в бардачке» протискиваются сквозь тесноту японских улочек. А для нас? На востоке России хватает замечательных праворулек, в западных регионах достаточно дилерских машин, да и деликатесы с американского рынка иногда попадаются. Но белых пятен в самобытной вселенной Хонды все равно хватает.

S800

Легендарный родстер S2000 с высокооборотной «четверкой» не случайно удостоился своего хлесткого «гоночного» названия — оно отсылает к линейке шустрых и технически изящных S-каров шестидесятых годов.