24 марта, 8:30

Малоизвестные модели Honda, о которых все забыли

Внедорожник без полного привода, хэтч со скутером в багажнике, секретный Land Rover и другие удивительные Хонды

Honda Vamos © Honda
Асатур Бисембин
Как собрать «гибридный» мотор K20/K24 для Integra? Сможет ли наддувный Civic EG выйти на первую космическую скорость? Какие заклинания позволят Accord Euro R обогнать Tourer V? Эти и многие другие насущные хондаводческие вопросы мы непременно обсудим в другой раз. Сегодня же смахнем слой пыли с архивных моделей и вспомним о курьезах, скрывающихся от посторонних глаз на исторической родине бренда.

Для европейцев диковинные Honda — это те, что колесят по дорогам Америки или «с рулем в бардачке» протискиваются сквозь тесноту японских улочек. А для нас? На востоке России хватает замечательных праворулек, в западных регионах достаточно дилерских машин, да и деликатесы с американского рынка иногда попадаются. Но белых пятен в самобытной вселенной Хонды все равно хватает.

S800

Легендарный родстер S2000 с высокооборотной «четверкой» не случайно удостоился своего хлесткого «гоночного» названия — оно отсылает к линейке шустрых и технически изящных S-каров шестидесятых годов.

Honda S800

Honda

Венцом развития серии стали купе и родстер S800. По-японски компактные, они терялись даже на фоне скромных соперников в лице английских Triumph Spitfire и Austin-Healey Sprite.

Пока S800 стоял на месте, его приходилось с умилением разглядывать через микроскоп, но все менялось с запуском 791-кубовой (!) «четверки». Моторчик мотоциклетного объема лихо раскручивался до предельных 8500 об/мин, развивая 70 л.с.лошадиных сил почти у самой границы красной зоны тахометра — вот она, преемственность поколений!

Honda S800

Honda

Спорткар первым среди моделей Honda достиг отметки 160 км/ч и стал одним из быстрейших автомобилей с двигателем объемом до литра. Такой мог бы стать своим и на европейских горных серпантинах, и на широких извилистых шоссе Южной Калифорнии.

Honda S800

Honda

«Восьмисотки» выпускались с 1966 по 1970 год и заметно отличались между собой. У первых 994 экземпляров, как и у предшествующих S500 и S600, сзади стояла независимая подвеска, а тяга передавалась на мотоциклетный манер посредством цепи. В дальнейшем конструкторы отказались от экзотичной схемы в пользу традиционного карданного вала и балки моста.

Honda S800

Honda

Тираж «прадеда» S2000 составил 11 536 штук, а сколько из них уцелело до наших дней?... К немногочисленным владельцам маленького чуда мы испытываем огромную-преогромную, с трудом скрываемую зависть.

Vamos

На рубеже веков внутрияпонскую палитру Honda пополнил практичный кей-кар Vamos в лучших национальных традициях — с однообъемным кузовом, опциональным полным приводом, трехцилиндровым наддувным мотором-крохой объемом 656 куб. см и старинным именем, возродившимся из пепла спустя долгие четверть века. С 1970 по 1973 год оно принадлежало одной из самых невероятных и малоизвестных Honda, которую только можно себе представить.

Honda Vamos

Honda

С виду — утилитарный армейский внедорожник, а по факту — «гражданский» для жизнеутверждающего активного отдыха, созданный под влиянием таких простушек шестидесятых годов, как Citroen Mehari и Mini Moke. Странный, но забавный. Понятия кроссовер в те времена не существовало, и генетические эксперименты по созданию симбиоза легковушки и внедорожника порой давали удивительные результаты.

Honda Vamos

Honda

Карикатурный Vamos длиной около трех метров и весом слегка за полтонны выглядел так, словно он до конца не определился, кем ему быть — пляжным багги, крошечным кей-грузовичком или чем-то еще.

Продуваемый всеми ветрами кузов укрывался от непогоды под тремя вариантами мягкой крыши. В зависимости от версии она могла прикрывать водителя и пассажира, два ряда сидений или всю «лодочку» целиком. Запасное колесо промеж передних фар при легких ударах могло «сыграть» и выступить в роли амортизатора.

Honda Vamos

Honda

Автомобильчик приводился рядной «двойкой» воздушного охлаждения объемом 354 куб. см мощностью около 30 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач от хэтчбека N360. Кстати, мотор на последнем располагался под капотом и крутил передние колеса, а в случае с Vamos прятался в середине шасси и передавал тягу на заднюю ось.

Honda Vamos

Honda

По малочисленности Vamos дает сто очков вперед всяким Lamborghini Huracan — хондовцы сподобились примерно на 2500 экземпляров.

City

Долгие десятилетия Honda оставалась бастионом атмосферной философии, храмом VTEC и местом рождения незамутненных высокооборотных эмоций. Впрочем, в редких отдельных случаях наддув довольно успешно применялся, и инженерам даже не приходилось совершать харакири.

Одним из самых очаровательных творений марки с «улиткой» под капотом была крошечная бестия City Turbo 1982–1986 годов выпуска, к слову, не относящаяся с автомобилям сверхмалого японского класса кей-каров. Почитатели марки и JDM-культуры видят «карманную ракету» в самых сладостных сновидениях, но широкой аудитории она неизвестна.

Honda City

Honda

Турбоверсия появилась по инициативе Хиротоси Хонды, сына основателя марки Соичиро. Он модифицировал атмосферный вариант в уличного забияку. Концепция понравилась бессменному большому боссу, и осенью 1982 года состоялась премьера серийного хэтчбека.

Honda City Turbo

Honda

Пока 1,2-литровые «четверки» обычных City потягивали бензин через двухкамерный карбюратор Keihin, топ-модель питалась посредством системы электронного впрыска топлива и, подстегиваемая турбокомпрессором IHI, выдавала добрую сотню «лошадей». Этого вполне хватало чтобы разгонять 700-килограммового «клопа» до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Благородству и рафинированности ездовым свойствам добавляли пружины с измененными характеристиками на пару со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади.

Honda City Turbo

Honda

Год спустя спорткар эволюционировал в исполнение Turbo II с интеркулером и раздутыми колесными арками из-за более разлапистой колеи и 13-дюймовых колесных дисков. За напористый нескромный антураж хэтчбек получила прозвище «бульдог» и мог отстоять его в дорожной драке. Промежуточное охлаждение нагнетаемого воздуха повысило отдачу до 110 л.с., но увеличившийся вес вряд ли способствовал улучшению динамики.

Honda City Turbo

Honda

Honda City покоряла сердца не одним лишь наддувным исполнением. В ее рукаве, а точнее, в багажнике скрывался крайне необычный козырь — маленький складной скутер Motocompo. Таким образом, покупатель приобретал сразу два транспортных средства, отлично приспособленных для запруженных японских мегаполисов.

Двухколесная «игрушка» шла довеском не только для Turbo-версии. Ею комплектовались обычные City, а также модель Today. Байк предлагался с 1981 по 1983 год в алой, желтой и белой расцветке. Поговаривают, что он нашел место в багажниках 53 369 автомобилей.

Passport

В начале девяностых годов отсутствие внедорожников в североамериканских линейках массовых брендов было дурным тоном или как минимум управленческой недальновидностью. Увы, Honda, заигравшаяся в легковушки, поняла это слишком поздно.

На выручку пришел бэдж-инжиниринговый вариант среднеразмерного, известного под множеством имен Isuzu Rodeo. В Старом Свете «проходимец» назывался Opel Frontera и Vauxhall Frontera, а в Австралии его продвигали под почившей местной маркой Holden. Хондовцы придумали своей версии символичное имя Passport — для компании она действительно стала пропуском в мир SUV.

Новая эмблема виртуально повышала престиж копии Isuzu в глазах брендоориентированной аудитории. Но поскребите хондовский шильдик и найдете рамный «трак» Rodeo с конвейера предприятия Subaru Isuzu Automotive в американском штате Индиана.

Модель первого поколения (1993-1996 годов) оснащалась 2,6-литровой «четверкой» мощностью 122 л.с. и более уместным для Америки V6 объемом 3,2 литра с отдачей 177–193 л.с. Вторая итерация SUV обошлась без младшего агрегата и производилась до 2002-го. Третья появилась шестнадцать лет спустя и представляла собой всего-навсего укороченный вариант здоровяка Pilot.

Rodeo — не единственный Isuzu, удостоившийся чести носить символику Honda. С 1996 по 1999 год компания использовала в своих интересах внедорожник Trooper, который тоже запутывал покупателей великим множеством названий. Компания продвигала его на североамериканском рынке как Acura SLX, и то было едва ли не самое премиальное позиционирование из всех возможных.

Crossroad

Сотрудничество Honda и Rover Group в восьмидесятых-девяностых породило таких японских «британцев», как Rover 400 и 600 серий — суть основательно перелицованных Domani и Accord соответственно. В свою очередь бренды с берегов Туманного Альбиона предложили компаньону истинно английское «блюдо». В результате одного из самых диковатых и кощунственных бэдж-инжиниринговых экспериментов в истории автомобилестроения на свет появился... Land Rover Discovery первого поколения по имени Honda Crossroad.

Honda Crossroad

Honda

«Это просто шутка», — наверняка бросил бы в его адрес один из героев знаменитой мрачной саги «Хранители» Зака Снайдера, хотя производители вряд ли собирались подурачиться. Клон классического «Диско» совершенно не вписывался в хондовскую линейку и, что самое удивительное, ориентировался не на Штаты или Австралию, а на внутренний рынок Страны восходящего солнца. Встретить его лишь немногим проще, нежели единорога.

Honda Crossroad

Honda

Японская марка никогда не гналась за рабочим объемом и по сей день предлагает на своих машинах максимум шестицилиндровые агрегаты объемом 3,5 литра. Единственным обладателем V-образной «восьмерки» по иронии судьбы оказался чужеземец Crossroad с 3,9-литровым мотором Rover мощностью 182 л.с., ведущим свою родословную от алюминиевого нижневального Buick 215 родом из шестидесятых.

Honda Crossroad

Honda

Внедорожник предлагался с 1993 по 1998 год. Интересно, что в 2007-м производитель возродил имя для компактного кроссовера собственной разработки на шасси с поперечным расположением силового агрегата, атмосферными «четверками» и опциональным полным приводом.

Honda Crossroad

Honda

Симпатяга выпускался чуть более трех лет — видать, имя Crossroad все-таки не фартовое. В восточных регионах России он встречается, но в европейской части совершенно неизвестен.

Beat

Крошечные кей-кары, пользующиеся разными льготами и преференциями, — это такая же неотъемлемая часть Японии, как врожденная опрятность и аккуратность населения, специфичная изобразительная культура и уникальный кинематограф. Предельные габариты и основные технические характеристики зафиксированы законодательно, но это обстоятельство никоим образом не ограничивает фантазию инженеров.

Honda Beat

Honda

Супермини Страны восходящего солнца существуют в формате развозных «головастиков», непропорционально высоких, узких однообъемников и даже спорткаров, которые лишний раз подтверждают старую истину о том, что «японцы делают вещи». В первую очередь на память приходит прелестный Autozam AZ-1 и Honda Beat, последний автомобиль, одобренный при жизни Соичиро-сана.

Honda Beat

Honda

Кроха с дизайном от почтеннейшей карроцерии Pininfarina — это вам не какой-то азиатский заморыш! С точки зрения принципиальной компоновки он гораздо ближе к породистым спорткарам, чем это может показаться.

Атмосферная 656-кубовая «тройка» находится не на привычном месте, а зажата между салоном и малюсеньким багажником с аккумуляторной батареей. Она развивает стандартные для кей-каров 64 л.с. при головокружительных 8100 об/мин, передает тягу на задние колеса и позволяет Beat развивать до 135 км/ч, ограниченных электроникой.

Honda Beat

Honda

Автомобиль производился недолго, с весны 1991-го по начало 1996 года и успел разойтись в количестве чуть более 33 500 штук. Два десятилетия спустя его дух возродился в боевой S660 с внешностью городской пираньи и соответствующей анатомией — 64-сильный трехцилиндровый турбонаддувный двигатель объемом 658 куб. см установлен в пределах колесной базы позади кабины. Прежней залихватской высокооборотности в нем не сыскать, зато пиковые 104 Нм достигаются уже при 2600 об/мин. S660 до сих пор в строю и сойдет со сцены лишь в марте 2022 года.