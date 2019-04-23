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Alfa Romeo Spider

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Alfa Romeo посвятила спецверсию 4C Spider 53-летнему спорткару
Она ознаменует завершение продаж модели в Северной Америке
23 апреля 2019, 11:38
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе
На eBay выставили Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший боксеру
Alfa Romeo построит новый родстер без помощи «Мазды»
Двухдверка получит собственную модульную платформу
3 апреля 2014, 18:25Новости
Ярослав Гронский
29 июля 2013, 16:36
Родстер Alfa Romeo будет схож с Mazda MX-5 наполовину
Британские СМИ узнали подробности о преемнике Alfa Romeo Spider

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