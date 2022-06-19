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Классический Alfa Romeo Spider превратили в гибрид
У автомобиля изменили техническую начинку и кузов
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Alfa Romeo посвятила спецверсию 4C Spider 53-летнему спорткару
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Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе
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Alfa Romeo построит новый родстер без помощи «Мазды»
29 июля 2013, 15:36
Родстер Alfa Romeo будет схож с Mazda MX-5 наполовину
Британские СМИ узнали подробности о преемнике Alfa Romeo Spider
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