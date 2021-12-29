Alfa Romeo

Alfa Romeo

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Редчайшее спорткупе Alfa Romeo SZ восстановили до заводского состояния
За два года производства итальянская марка выпустила около тысячи таких машин
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Родстер Alfa Romeo для «Ле-Мана» выставили на торги
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Alfa Romeo Stelvio и Giulia обзавелись «драйверской» версией Estrema
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Alfa Romeo выпустит кроссовер, который бросит вызов BMW X5
22 марта, 15:57
Alfa Romeo Tonale обзавелся приветственной версией
Такой кроссовер отличает богатым оснащением и набором силовых агрегатов
Alfa Romeo хочет сравняться по уровню цен с BMW
Компания рассчитывает таким образом максимизировать прибыль
15 февраля, 12:44Новости
Алексей Носаченко
12 февраля, 15:30
Новый кроссовер Alfa Romeo может получить версию Quadrifoglio
Но пока окончательного решения о такой модификации Tonale нет
8 февраля, 20:34
Alfa Romeo представила кроссовер Tonale
Продажи новинки стартуют в Европе летом 2022 года
27 января, 15:03
Видео: появились новые подробности об интерьере кроссовера Alfa Romeo Tonale
Премьера новой модели Tonale намечена на 8 февраля 2022 года
29 декабря 2021, 17:19
Abarth выпустит пять уникальных родстеров на базе Alfa Romeo 4C
Речь идет о ретроспорткаре 1000 SP
14 декабря 2021, 17:52
Гоночную 420-сильную Alfa Romeo из двух сезонов DTM пустят с молотка
Автомобиль участвовал в двух сезонах DTM/ITC — в 1995 и 1996 годах
13 декабря 2021, 12:34
Появились новые подробности о втором кроссовере Alfa Romeo
Модель Tonale разделит моторную гамму с Jeep Compass
9 октября 2021, 14:00
Alfa Romeo выпустит пятёрку новых моделей
До 2026 года будет выходить по одному новому автомобилю в год
Весь тираж «заряженных» Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm распродан
Часть машин, предназначавшихся для европейского рынка, раскупили китайцы и японцы
1 октября 2021, 12:01Новости
Лиза Будрина
12 сентября 2021, 14:41
Видео: кроссоверы BMW, Mercedes-AMG, Jaguar и Alfa Romeo сразились в дрэге
Компактные паркетники из Германии, Великобритании и Италии устроили дуэль
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