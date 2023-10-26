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Alfa Romeo Giulietta
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Alfa Romeo намекнула на преемника Giulietta
Итальянская компания заинтересована в новом хэтчбеке
Новости
Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года
Новости
Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta
Новости
Alfa Romeo анонсировала «знаменательное возвращение»
4 февраля 2019, 16:21
Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро
Giulietta SZ была выпущена тиражом 217 экземпляров
Компания Alfa Romeo обновила хэтчбек Giulietta
Модель получила новую мультимедийную систему
25 февраля 2016, 11:12
Новости
Денис Гусев
30 декабря 2015, 14:35
Заднеприводный хэтчбек Alfa Romeo появится в 2017 году
Новую Alfa Romeo Giulietta построят на укороченном шасси «Джулии»
16 ноября 2015, 8:26
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta подготовили для гонок
«Джульетта» выступит в гоночной серии TCR
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta обновился
"Джульетта" получила небольшие доработки внешности и салона
2 сентября 2013, 20:19
Новости
Ефим Репин
27 августа 2012, 15:06
В России начались продажи хэтчбека Alfa Romeo Giulietta
Презентация машины прошла в рамках этапа Чемпионата Мира по Супербайку
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