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Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года
Первый электрокар марки будет компактным кроссовером
Новости
Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta
Новости
Alfa Romeo анонсировала «знаменательное возвращение»
Новости
Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро
25 февраля 2016, 11:12
Компания Alfa Romeo обновила хэтчбек Giulietta
Модель получила новую мультимедийную систему
Заднеприводный хэтчбек Alfa Romeo появится в 2017 году
Новую Alfa Romeo Giulietta построят на укороченном шасси «Джулии»
30 декабря 2015, 14:35
Новости
Ярослав Гронский
16 ноября 2015, 8:26
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta подготовили для гонок
«Джульетта» выступит в гоночной серии TCR
2 сентября 2013, 21:19
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta обновился
"Джульетта" получила небольшие доработки внешности и салона
В России начались продажи хэтчбека Alfa Romeo Giulietta
Презентация машины прошла в рамках этапа Чемпионата Мира по Супербайку
27 августа 2012, 16:06
Новости
Хоккей на колесах
Alfa Romeo Giulietta на хоккейной площадке
2 февраля 2012, 17:57
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