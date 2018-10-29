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Альфа-Альфы: очень быстрые Alfa Romeo
15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования
29 октября 2018, 10:43
Один из пяти экземпляров довоенной «Альфы» продадут за 1,5 миллиарда рублей
На аукционе Retromobile выставят редчайший 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta
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