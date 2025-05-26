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Редчайший Alfa Romeo 8C Spider выставили на торги
Читальный зал
Альфа-Альфы: очень быстрые Alfa Romeo
29 октября 2018, 10:43
Один из пяти экземпляров довоенной «Альфы» продадут за 1,5 миллиарда рублей
На аукционе Retromobile выставят редчайший 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta
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