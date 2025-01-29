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Alfa Romeo Giulia
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Alfa Romeo Giulia больше не будет седаном
В новом поколении модель сменит форм-фактор
Новости
Alfa Romeo запустила серию Intensa с золотистым декором
Новости
«Заряженные» Alfa Romeo получили спецверсию в честь победы в гонке 96-летней давности
Новости
Раскрыт график появления новых моделей Alfa Romeo
2 марта 2024, 15:30
Alfa Romeo Giulia GTAm возродили в виде карбонового рестомода
Проект выпустят ограниченным тиражом
Alfa Romeo прощается с Giulia и Stelvio Quadrifoglio. Но не навсегда
Они вернутся, но уже с «зелеными» силовыми установками
16 февраля 2024, 17:15
Новости
Мария Руцкая
16 ноября 2023, 15:46
У моделей Alfa Romeo появилась особая версия в цветах итальянского флага
Машины можно окрасить в красный Rosso Alfa, зеленый Verde Montreal либо в белый Bianco Alfa
8 октября 2023, 10:30
Alfa Romeo выпустила «карбоновые» версии моделей Giulia и Stelvio
Модификации предназначены для рынка Северной Америки
13 апреля 2023, 16:30
«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию с форсированным двигателем
Издание Quadrifoglio 100th Anniversario приурочено к вековому юбилею «четырехлистника»
26 февраля 2023, 14:00
Alfa Romeo готовит 1000-сильный суперседан Giulia
Модификация станет флагманской в семействе
18 января 2023, 19:34
Самую дорогую Alfa Romeo в России продают за 26 миллионов рублей
Лимитированный спортседан выпустили в количестве 500 экземпляров
20 декабря 2022, 17:17
Zagato превратило Alfa Romeo Giulia в уникальный спорткар
Проект Giulia SWB приурочен к столетию сотрудничества Alfa Romeo и Zagato
19 ноября 2022, 16:16
Видео: хардкорные BMW и Alfa Romeo сравнили в дрэге
Облегчённые спорткары из Германии и Италии устроили дуэль
Флагманские Alfa Romeo Giulia сравнили в гонке по прямой
Дрэг-рейсинг свёл лицом к лицу две версии одной модели
4 ноября 2022, 21:30
Новости
Александр Пономарёв
27 октября 2022, 17:01
Представлены обновленные Alfa Romeo Stelvio и Giulia
Обе модели стали больше похожи на компактный кроссовер Tonale
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