Alfa Romeo Giulia

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Alfa Romeo Giulia больше не будет седаном
В новом поколении модель сменит форм-фактор
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Alfa Romeo запустила серию Intensa с золотистым декором
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«Заряженные» Alfa Romeo получили спецверсию в честь победы в гонке 96-летней давности
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Раскрыт график появления новых моделей Alfa Romeo
8 октября 2023, 10:30
Alfa Romeo выпустила «карбоновые» версии моделей Giulia и Stelvio
Модификации предназначены для рынка Северной Америки
13 апреля 2023, 16:30
«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию с форсированным двигателем
Издание Quadrifoglio 100th Anniversario приурочено к вековому юбилею «четырехлистника»
26 февраля 2023, 14:00
Alfa Romeo готовит 1000-сильный суперседан Giulia
Модификация станет флагманской в семействе
18 января 2023, 19:34
Самую дорогую Alfa Romeo в России продают за 26 миллионов рублей
Лимитированный спортседан выпустили в количестве 500 экземпляров
20 декабря 2022, 17:17
Zagato превратило Alfa Romeo Giulia в уникальный спорткар
Проект Giulia SWB приурочен к столетию сотрудничества Alfa Romeo и Zagato
19 ноября 2022, 16:16
Видео: хардкорные BMW и Alfa Romeo сравнили в дрэге
Облегчённые спорткары из Германии и Италии устроили дуэль
27 октября 2022, 17:01
Представлены обновленные Alfa Romeo Stelvio и Giulia
Обе модели стали больше похожи на компактный кроссовер Tonale
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