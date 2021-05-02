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Alfa Romeo Stelvio и Giulia обзавелись «драйверской» версией Estrema
Она займет место на вершине линеек
Новости
Весь тираж «заряженных» Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm распродан
Новости
Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу
Новости
Итальянская полиция вооружилась бронированными Alfa Romeo
2 мая 2021, 18:00
Alfa Romeo уверяет, что Stelvio и Giulia достигли немецкого качества
Глава итальянской марки похвалил качество модельного ряда
Дрэг-гонка: Mercedes-AMG A 45 против Alfa Romeo Giulia QV
Немецкий хот-хэтч посоревновался на прямой с суперседаном Alfa Romeo
31 января 2021, 20:40
Новости
Сергей Ильин
5 сентября 2020, 17:17
Видео: спорткары Audi, BMW и Alfa Romeo сразились в дрэге
«Заряженные» модели трёх марок посоревновались на прямой
6 июня 2020, 12:00
Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года
Первый электрокар марки будет компактным кроссовером
10 мая 2020, 22:22
Видео: чемпион Формулы-1 снялся в рекламе Alfa Romeo
Кими Райкконен с супругой стали героями рекламного ролика итальянской марки
7 мая 2020, 15:02
«Заряженные» Alfa Romeo Quadrifoglio обновились в честь юбилея марки
Представлены рестайлинговые Giulia и Stelvio Quadrifoglio
30 апреля 2020, 14:42
Alfa Romeo Giulia GTA стала самой дорогой моделью итальянской марки
Цены на экстремальный седан начинаются от 175 000 евро
1 апреля 2020, 18:50
Alfa Romeo не собирается выпускать «горячую» версию кроссовера Stelvio
Аббревиатура GTA пока останется прерогативой седана Giulia
30 марта 2020, 16:47
Классическую Alfa Romeo Giulia превратят в карбоновый 525-сильный суперкар
Постройкой машины занимается итальянская Totem Automobili
Альфа-Альфы: очень быстрые Alfa Romeo
15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования
10 марта 2020, 10:03
Читальный зал
Алексей Олефиренко
3 марта 2020, 13:57
Alfa Romeo сделала «карбоновые» суперседаны Giulia с активной аэродинамикой
Представлены «злые» суперседаны на базе Giulia Quadrifoglio
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