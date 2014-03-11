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Jaguar XK

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Показан ультраредкий «Ягуар»: единственный экземпляр отреставрировали за 6725 часов
На Конкурсе элегантности показали Jaguar XK120 SE, существующий в единственном экземпляре
Новости
Jaguar отказался от выпуска преемника модели XK
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Jaguar возродит модель XK
Новости
Угнанный полвека назад "Ягуар" вернули владельцу
11 марта 2014, 22:30
Jaguar оставит XK без преемника
Марка прекратит сборку семейства XK летом
Jaguar построил самое экстремальное купе XK
Британская двухдверка получила трековую версию
27 марта 2013, 0:16Новости
Ефим Репин
16 июня 2012, 0:07
Появились фотографии трекового варианта купе Jaguar XKR-S
Спорткар сделают легче, оснастят новым обвесом кузова и добавят каркас безопасности
15 февраля 2012, 18:15
Jaguar построит трековую версию купе XKR-S
Новинка получит более жесткую подвеску и каркас безопасности
23 декабря 2011, 19:04
Playboy выбрал "Автомобиль года"
Редакция журнала назвала главным автомобилем года "заряженный" Jaguar
Крышеснос
Фотографии 550-сильного кабриолета Jaguar XKR-S
16 ноября 2011, 20:11Без рубрики
Прогулка
Кабриолет Jaguar XKR-S на Нюрбургринге
16 ноября 2011, 17:49Без рубрики
16 ноября 2011, 15:55
Jaguar лишил крыши самое мощное купе XK
На моторшоу в Лос-Анджелесе состоялась премьера открытой модификации купе XKR-S
Jaguar XKR-S
Фотографии с тест-драйва Jaguar XKR-S
8 ноября 2011, 15:36Без рубрики
Чревовещатель
Укрощаем самый эпатажный Jaguar
8 ноября 2011, 15:36Тест-драйв
Михаил Цымбал

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