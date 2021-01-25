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Видео: кроссоверы BMW, Mercedes-AMG, Jaguar и Alfa Romeo сразились в дрэге
Компактные паркетники из Германии, Великобритании и Италии устроили дуэль
Новости
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Новости
В России появится Jaguar F-Pace 2022 модельного года
Новости
Дрэг-гонка: Jaguar F-Pace SVR от Lister против BMW X6 M
25 января 2021, 13:49
Водитель Jaguar F-Pace ради видео заехал в глубокую лужу. Но что-то пошло не так
Кроссовер не справился с испытанием и получил гидроудар
Jaguar F-Pace для России подорожал на полмиллиона после обновления
В дилерских центрах модель появится весной 2021 года
21 декабря 2020, 20:48
Новости
Анастасия Мельник
2 декабря 2020, 12:01
Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
Теперь кроссоверу нужно на 0,3 секунды меньше времени для разгона до 100 км/ч
15 сентября 2020, 4:55
Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён: все подробности
Внедорожный Jaguar получил новый набор двигателей и совершенно другой интерьер
26 августа 2020, 15:22
Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер
Фирма Lister рассекретила модель Stealth
17 апреля 2020, 10:15
Послушайте, как звучит «самый быстрый кроссовер в мире»
Lister Stealth сможет разгоняться до 322 километров в час
2 апреля 2020, 10:10
На базе Jaguar F-Pace построят кроссовер «Стелс»
Британская фирма Lister опубликовала тизер новинки
22 сентября 2019, 22:59
Видео: Mercedes-AMG G 63, Jaguar F-Pace SVR и Alfa Romeo Stelvio QV сразились в дрэге
Три «заряженных» вседорожника протестировали в трёх дисциплинах
Видеотест Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
24 апреля 2019, 9:55
Тест-драйв
Александр Тычинин
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
Lister LFP сможет разгоняться до 322 километров в час
6 сентября 2018, 10:49
Новости
Алексей Носаченко
11 мая 2018, 10:32
Lister построит самый быстрый в мире кроссовер
За основу новинки возьмут мощнейшую модификацию Jaguar F-Pace — SVR
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