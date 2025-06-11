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Jaguar F-Pace
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Jaguar отправляет в отставку мотор V8
Тираж «прощальной» партии кроссоверов F-Pace с таким двигателем составит всего 60 экземпляров
Новости
Электромобиль Hyundai бросил вызов премиальным кроссоверам в гонке по прямой
Новости
Jaguar отправляет F-Pace в отставку: выпущена «прощальная» спецсерия
Новости
Гибридному Jaguar F-Pace увеличили запас хода
16 октября 2022, 21:00
Обновлённый Jaguar F-Pace в «лосином тесте» оказался хуже предшественника
Правда, кроссовер не слишком сильно уступил дорестайлинговой модели
Для Японии сделали особые Jaguar F-Pace и F-Type
Автомобили выйдут ограниченным тиражом
16 октября 2022, 17:00
Новости
Александр Пономарёв
1 июня 2022, 14:50
Jaguar F-Pace получил первую лимитированную версию
Её тираж — 394 экземпляра
12 апреля 2022, 16:52
Jaguar F-Pace получил две новые версии с «шестеркой»
Кроссоверы оснащены рядным шестицилиндровым мотором — бензиновым и дизельным
Ледово-дизельный рекорд
Jaguar F-Pace пытается превысить 250 км/ч на льду Байкала
10 апреля 2022, 8:30
Репортаж
Редакция «Мотора»
12 сентября 2021, 14:41
Видео: кроссоверы BMW, Mercedes-AMG, Jaguar и Alfa Romeo сразились в дрэге
Компактные паркетники из Германии, Великобритании и Италии устроили дуэль
16 августа 2021, 10:18
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Новинка уже доступна для заказа у дилеров по цене от 4,7 миллиона рублей
11 августа 2021, 15:34
В России появится Jaguar F-Pace 2022 модельного года
Премиальный кроссовер получил ряд улучшений и обзавелся «черной» спецверсией
30 января 2021, 15:15
Дрэг-гонка: Jaguar F-Pace SVR от Lister против BMW X6 M
«Заряженные» кроссоверы с V8 устроили дуэль на мокрой трассе
Водитель Jaguar F-Pace ради видео заехал в глубокую лужу. Но что-то пошло не так
Кроссовер не справился с испытанием и получил гидроудар
25 января 2021, 13:49
Новости
Мария Руцкая
21 декабря 2020, 20:48
Jaguar F-Pace для России подорожал на полмиллиона после обновления
В дилерских центрах модель появится весной 2021 года
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