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Новости
Jaguar XE и XF получили «спортивную» версию
Исполнение 300 Sport — это бензиновый турбомотор и богатое оснащение
Новости
Jaguar открыл прием заказа на обновленный XF в России
Новости
Jaguar Land Rover приостановил производство седанов
Новости
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
6 октября 2020, 2:01
Обновленный Jaguar XF: новый интерьер, меньше моторов и версии для России
Раскрыты фотографии и детальная информация о британском седане после рестайлинга
Jaguar XE и XF могут объединить в одну модель
Два седана рискуют превратиться в компактный хэтчбек
24 июня 2020, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
2 февраля 2019, 13:11
Jaguar привез в Россию «клетчатую» спецверсию седана XF
Седан доступен с моторами мощностью 250 и 300 сил
19 апреля 2018, 14:23
Jaguar XE и XF получили новую «спортивную» версию
Машины отличаются оформлением экстерьера и интерьера, а также оснащением
Боком на «Ягуарах»
Бочим на полноприводных «Ягуарах» на льду Екатеринбурга!
29 января 2018, 17:14
Репортаж
Александр Мирошкин
3 октября 2017, 12:21
Посмотрите, как «Ягуар» разгоняет лыжника до 190 километров в час
Рекорд установлен на тестовом полигоне Jaguar при температуре -28 градусов
BMW 5 vs Mercedes E-класса vs Jaguar XF
Три респектабельных седана на солярке: BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
27 июля 2017, 9:39
Тест-драйв
Илья Фролов
26 июня 2017, 16:33
Три «Ягуара» обзавелись 300-сильной «турбочетверкой»
У XE, XF и F-Pace появился новый двигатель семейства Ingenium
14 июня 2017, 12:02
Jaguar показал грузопассажирский XF
В семействе Jaguar XF последнего поколения появился универсал
Jaguar показал новый универсал в камуфляже
XF Sportbrake дебютирует в июне
17 мая 2017, 13:12
Новости
Александр Мирошкин
25 апреля 2017, 12:17
Профиль нового универсала Jaguar нарисовали на теннисном корте
Jaguar опубликовал тизер XF Sportbrake нового поколения
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