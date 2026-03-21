Jaguar F-Type

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Jaguar отменил разработку купе F-type ради неудачного ребрендинга
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Jaguar представил спецверсию F-Type в честь перехода на электротягу
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Блогеры устроили гонку мощных премиальных кабриолетов
Новости
Для Японии сделали особые Jaguar F-Pace и F-Type
5 июня 2021, 18:00
Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
В США модель F-Type теперь будет доступна исключительно с V8
12 апреля 2021, 16:06
Jaguar привезет в Россию «черный» F-Type с 450-сильным мотором
Версия R-Dynamic Black отличается декором и дополнительным оснащением
18 января 2021, 18:38
Спецверсия Jaguar F-Type напомнит о победе 67-летней давности
Исполнение Reims Edition доступно только для жителей Соединенного Королевства
9 декабря 2020, 11:47
Jaguar посвятил спецверсию F-Type юбилею культового E-Type
Тираж ностальгического издания ограничен 60 экземплярами
23 июля 2020, 12:30
Редкий Jaguar F-Type Project 7 выставили на продажу
Было выпущено всего 250 экземпляров
Обновленный Jaguar F-Type
Тест-драйв спорткара, который продолжает сопротивление.
8 мая 2020, 10:44Тест-драйв
Алексей Сулима
Алексей Сулима
28 декабря 2019, 18:00
Посмотрите на Jaguar F-Type в кузове шутинг-брейк
Дизайнер изобразил более практичную версию британского купе
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