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Jaguar может отказаться от нескольких моделей
Будущее моделей XE, XF и XJ находится под большим вопросом
Новости
Электрический Range Rover дебютирует через месяц
Новости
Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса
Новости
Британские дипломаты пересядут на электромобили
20 ноября 2019, 13:29
Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией
Тираж XJ Collection Special Edition ограничат 300 экземплярами
Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ
Кадр появился на несколько секунд во время презентации нового Land Rover Defender
10 сентября 2019, 16:51
Новости
Анастасия Мельник
28 сентября 2018, 17:29
Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег
Восемь поколений модели проедут по маршруту Касл Бромвич — Париж
8 мая 2018, 17:49
575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге
Стоимость поездки составит 15 тысяч рублей
26 апреля 2018, 13:43
Эволюцию Jaguar XJ за 50 лет уместили в один ролик
Компания показала все девять поколений модели
25 апреля 2018, 19:43
Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией
Новую модификацию модели привезут в Россию
7 марта 2018, 10:36
Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden
На доработки кузова, салона, мотора и подвески ушло 3500 часов
18 сентября 2017, 13:47
Видео: гоночные дроны пролетели сквозь Jaguar XJ на скорости 97 км/ч
Два дрона пролетели через 13 рамок в виде дверей флагманского седана
24 июля 2017, 13:10
Самый большой седан Jaguar разгонится до 300 километров в час
Jaguar XJ оснастили 575-сильным двигателем
Jaguar XJ получил 575-сильный мотор, но по-прежнему медленее «немцев»
«Заряженный» седан наберет «сотню» за 4,4 секунды
29 июня 2017, 13:58
Новости
Ефим Репин
24 марта 2016, 13:16
Jaguar и квадрокоптер сыграли в «кошки-мышки» для видеоролика
Каскадер и чемпион мира по управлению дронами сразились на треке
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