Jaguar XJ

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В Англии продают старейший сохранившийся Jaguar модели XJ
Можно купить один из двадцати опытных седанов Jaguar XJ6, собранных вручную в 1968 году
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TWR выпустила «суперкошку» по мотивам спорткупе Jaguar XJS
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На парковке отеля в России обнаружили забытую коллекцию автомобилей Jaguar
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Jaguar может отказаться от нескольких моделей
20 ноября 2019, 13:29
Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией
Тираж XJ Collection Special Edition ограничат 300 экземплярами
10 сентября 2019, 16:51
Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ
Кадр появился на несколько секунд во время презентации нового Land Rover Defender
28 сентября 2018, 17:29
Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег
Восемь поколений модели проедут по маршруту Касл Бромвич — Париж
8 мая 2018, 17:49
575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге
Стоимость поездки составит 15 тысяч рублей
26 апреля 2018, 13:43
Эволюцию Jaguar XJ за 50 лет уместили в один ролик
Компания показала все девять поколений модели
25 апреля 2018, 19:43
Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией
Новую модификацию модели привезут в Россию
18 сентября 2017, 13:47
Видео: гоночные дроны пролетели сквозь Jaguar XJ на скорости 97 км/ч
Два дрона пролетели через 13 рамок в виде дверей флагманского седана
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