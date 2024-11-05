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Новости
В Англии продают старейший сохранившийся Jaguar модели XJ
Можно купить один из двадцати опытных седанов Jaguar XJ6, собранных вручную в 1968 году
Новости
TWR выпустила «суперкошку» по мотивам спорткупе Jaguar XJS
Новости
На парковке отеля в России обнаружили забытую коллекцию автомобилей Jaguar
Новости
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
19 сентября 2020, 12:00
Электрический Range Rover дебютирует через месяц
Внедорожник с электрической силовой установкой готов к дебюту
Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса
Выпуск модели следующего поколения отложен на 2021 год
13 июля 2020, 15:39
Новости
Лиза Будрина
26 декабря 2019, 13:39
Британские дипломаты пересядут на электромобили
Послам Великобритании выдадут 30 батарейных машин в течение четырех месяцев
20 ноября 2019, 13:29
Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией
Тираж XJ Collection Special Edition ограничат 300 экземплярами
10 сентября 2019, 16:51
Появилось первое изображение электрического седана Jaguar XJ
Кадр появился на несколько секунд во время презентации нового Land Rover Defender
28 сентября 2018, 17:29
Все поколения Jaguar XJ отправятся в юбилейный 840-километровый пробег
Восемь поколений модели проедут по маршруту Касл Бромвич — Париж
8 мая 2018, 17:49
575-сильные Jaguar XJ и F-Type стали гоночным такси на Нюрбургринге
Стоимость поездки составит 15 тысяч рублей
26 апреля 2018, 13:43
Эволюцию Jaguar XJ за 50 лет уместили в один ролик
Компания показала все девять поколений модели
25 апреля 2018, 19:43
Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией
Новую модификацию модели привезут в Россию
Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden
На доработки кузова, салона, мотора и подвески ушло 3500 часов
7 марта 2018, 10:36
Новости
Алексей Носаченко
18 сентября 2017, 13:47
Видео: гоночные дроны пролетели сквозь Jaguar XJ на скорости 97 км/ч
Два дрона пролетели через 13 рамок в виде дверей флагманского седана
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