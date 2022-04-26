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Jaguar XE и XF получили «спортивную» версию
Исполнение 300 Sport — это бензиновый турбомотор и богатое оснащение
Новости
В России перестали продавать самую доступную модель Jaguar
Новости
Jaguar Land Rover приостановил производство седанов
Новости
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
13 сентября 2020, 15:45
Дрэг-гонка: самый мощный серийный Jaguar против Mercedes-AMG E 63
Трековый Jaguar XE SV Project 8 сразился со стоковым универсалом Mercedes-AMG
Jaguar готовит конкурента Tesla Model 3
Новый британский электромобиль может вытеснить из модельной линейки седан XE
21 августа 2020, 10:32
Новости
Лиза Будрина
24 июня 2020, 14:00
Jaguar XE и XF могут объединить в одну модель
Два седана рискуют превратиться в компактный хэтчбек
22 мая 2020, 16:49
Эксклюзивные Jaguar XE оказались никому не нужны. Теперь их распродают со скидкой
В США дилер готов снизить цену на Jaguar XE SV Project 8, который существует всего в 300 экземплярах
18 ноября 2019, 13:12
Объявлены цены на обновленный Jaguar XE в России
Автомобили 2020 модельного года уже доступны для заказа
24 июля 2019, 11:18
600-сильный Jaguar XE побил собственный рекорд Нюрбургринга
Седан улучшил результат на 2,9 секунды
6 июня 2019, 10:39
У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия
Отделение SVO представило XE SV Project 8 в вариате Touring
30 мая 2019, 15:08
В России открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE
Базовый седан стал дешевле на 117 000 рублей
Jaguar XE
Тест обновленного XE: старые проблемы в свежей обертке
2 мая 2019, 9:47
Тест-драйв
Видео: 600-сильный Jaguar XE устанавливает рекорд трека в Дубае
Седан XE SV Project 8 проехал пятикилометровую трассу за две минуты
11 апреля 2019, 18:53
Новости
Ефим Репин
27 февраля 2019, 11:59
Обновленный Jaguar XE: технологии I-Pace и урезанная гамма двигателей
Модель получила измененную внешность и LED-оптику
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