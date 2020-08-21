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Новости
В России перестали продавать самую доступную модель Jaguar
Седан XE исчез из российского конфигуратора марки Jaguar
Новости
Jaguar Land Rover приостановил производство седанов
Новости
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
Новости
Дрэг-гонка: самый мощный серийный Jaguar против Mercedes-AMG E 63
21 августа 2020, 10:32
Jaguar готовит конкурента Tesla Model 3
Новый британский электромобиль может вытеснить из модельной линейки седан XE
Jaguar XE и XF могут объединить в одну модель
Два седана рискуют превратиться в компактный хэтчбек
24 июня 2020, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
22 мая 2020, 16:49
Эксклюзивные Jaguar XE оказались никому не нужны. Теперь их распродают со скидкой
В США дилер готов снизить цену на Jaguar XE SV Project 8, который существует всего в 300 экземплярах
18 ноября 2019, 13:12
Объявлены цены на обновленный Jaguar XE в России
Автомобили 2020 модельного года уже доступны для заказа
24 июля 2019, 11:18
600-сильный Jaguar XE побил собственный рекорд Нюрбургринга
Седан улучшил результат на 2,9 секунды
6 июня 2019, 10:39
У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия
Отделение SVO представило XE SV Project 8 в вариате Touring
30 мая 2019, 15:08
В России открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE
Базовый седан стал дешевле на 117 000 рублей
Jaguar XE
Тест обновленного XE: старые проблемы в свежей обертке
2 мая 2019, 9:47
Тест-драйв
11 апреля 2019, 18:53
Видео: 600-сильный Jaguar XE устанавливает рекорд трека в Дубае
Седан XE SV Project 8 проехал пятикилометровую трассу за две минуты
Обновленный Jaguar XE: технологии I-Pace и урезанная гамма двигателей
Модель получила измененную внешность и LED-оптику
27 февраля 2019, 11:59
Новости
Алексей Носаченко
24 октября 2018, 18:22
Хардкорный Jaguar XE SV Project 8 стал гоночным такси
600-сильный суперседан возит гостей Нюрбургринга
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