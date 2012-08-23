Freelander

Land Rover Freelander

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Tata сделает собственный Land Rover Freelander
Кроссовер индийской марки на базе "Фрилендера" появится в 2016 году
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Шпионы сфотографировали преемника Land Rover Freelander
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Land Rover Freelander лишится своего имени
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Свобода передвижения
23 августа 2012, 15:51
Land Rover сделал обновленный Freelander премиальнее
Публичный дебют внедорожника состоится на автосалоне в Москве

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