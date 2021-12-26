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Новости
Мощные внедорожники с V8 сравнили в гонке по прямой
Заезды по асфальту позволили выявить сильнейшего среди SUV
Новости
Посмотрите на раллийный Land Rover Defender с ливреей, посвященной Джеймсу Бонду
Новости
Nvidia поможет Jaguar Land Rover внедрить искусственный интеллект
Новости
Коллекцию ржавых классических Land Rover продают за 500 000 долларов
6 февраля, 13:00
Новый Land Rover Defender получил тюнинг от Chelsea Truck Company
Внедорожник серьёзно доработали британские специалисты
Посмотрите на Land Rover Defender за 20 миллионов. Его продают в России
Внедорожник относится к особой серии Bond Edition
27 января, 11:58
Новости
Алексей Носаченко
21 января, 17:20
Удлиненный Land Rover Defender 130 раскрыли на патентных изображениях
Эта версия может стать самой дорогой и статусной в линейке
26 декабря 2021, 20:20
Видео: Ford Bronco и новый Defender сразились в перетягивании каната
Культовые внедорожники померились силами на заснеженном проселке
21 декабря 2021, 15:47
Новый Land Rover Defender превратится в редкий и дорогой кабриолет
Внедорожник оценили в 138 500 евро
17 декабря 2021, 12:05
Новый Range Rover SV: керамика, мозаика и кожа особой выделки
Количество доступных конфигураций внедорожника составило 1,6 миллиона
Видео: новый Range Rover
Главный внедорожник Британии: только факты и никаких оценок
3 декабря 2021, 8:01
Лаборатория
Василий Костин
26 ноября 2021, 10:56
Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей
Лидер антирейтинга оказался неожиданным
Каким бывал Range Rover
Электрокар, пикап, кабриолет, броневик, лимузин, рестомод и другие интересные проекты на базе британского внедорожника
2 ноября 2021, 8:00
Селектор
Сергей Сечнев
Новый Range Rover сможет ездить на водороде
Внедорожник также получит и чисто электрическую модификацию
30 октября 2021, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
28 октября 2021, 18:04
Гамма двигателей нового Range Rover в Европе будет шире, чем в России
Внедорожник получит две гибридные версии
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