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Мощные внедорожники с V8 сравнили в гонке по прямой
Заезды по асфальту позволили выявить сильнейшего среди SUV
Новости
Посмотрите на раллийный Land Rover Defender с ливреей, посвященной Джеймсу Бонду
Новости
Новый Land Rover Defender получил тюнинг от Chelsea Truck Company
Новости
Посмотрите на Land Rover Defender за 20 миллионов. Его продают в России
21 января, 17:20
Удлиненный Land Rover Defender 130 раскрыли на патентных изображениях
Эта версия может стать самой дорогой и статусной в линейке
Видео: Ford Bronco и новый Defender сразились в перетягивании каната
Культовые внедорожники померились силами на заснеженном проселке
26 декабря 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
21 декабря 2021, 15:47
Новый Land Rover Defender превратится в редкий и дорогой кабриолет
Внедорожник оценили в 138 500 евро
18 ноября 2021, 17:17
Стало известно, сколько стоит новый Land Rover Defender по подписке в России
Сервис подписки на новые автомобили Land Rover стал доступен для физических лиц
2 сентября 2021, 11:04
Land Rover посвятил новую спецверсию Defender фильму о Джеймсе Бонде
Прообразом новинки стал автомобиль, снявшийся в приключенческом боевике «Не время умирать»
20 августа 2021, 10:31
Трехрядный Land Rover Defender оказался длиннее Mercedes-Benz G-Class
Шпионам впервые удалось сфотографировать прототип Defender 130 во время дорожных тестов
5 августа 2021, 11:14
В Нидерландах построили идеальный рестомод классического Land Rover Defender
Внедорожником занималось ателье Heritage Customs
31 июля 2021, 14:00
Land Rover Defender SVR может получить мотор от BMW
Таким образом внедорожник предложит покупателям два V8 на выбор
30 июля 2021, 12:16
Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
Покупатели спецверсии внедорожника смогут принять участие в гонках по бездорожью
Новый Land Rover Defender обзавелся раллийной версией
Внедорожнику дополнительно усилили кузов, добавили защиту днища и каркас безопасности
28 июля 2021, 13:42
Новости
Мария Руцкая
15 июля 2021, 19:11
Посмотрите на наручные часы, сделанные из Land Rover Defender 1984 года
Дизайн хронометра выполнен в стиле деталей кузова культового внедорожника
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