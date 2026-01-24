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Американцы вложили в старый Land Rover стоимость суперкара
Новости
Ателье Inkas показало Defender, который не боится обстрела и гранат
Новости
635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией
Новости
Land Rover Defender получил версию в стиле Camel Trophy
28 мая 2025, 11:43
Land Rover слегка обновил Defender
Внедорожник по-прежнему доступен в версиях 90, 110, 130, а также экстремальной OCTA
Land Rover Defender для «Дакара»: первые фотографии
Британцы выставят на гонку три доработанных Defender Octa
7 мая 2025, 18:19
Новости
Алексей Носаченко
25 апреля 2025, 15:19
Land Rover возобновил выпуск Defender с мягким верхом
Классический внедорожник Soft Top предлагают только в версии с коротким кузовом
22 января 2025, 15:55
Экстремальный Land Rover Defender Octa станет внедорожником для «Дакара»
Гоночный дебют запланирован на 2026 год
22 января 2025, 13:06
Раскрыты сроки появления электрического Land Rover Defender
Ждать «зеленый» Defender придется долго
25 ноября 2024, 17:10
Бренд Defender анонсировал участие в «Дакаре»
Первая гонка заводской команды запланирована на 2026 год
24 сентября 2024, 13:15
Land Rover показал эксклюзивный Defender, посвященный Ибице
Выпустят всего шесть единиц
22 сентября 2024, 20:20
Ineos остановил производство наследника Defender: это надолго
Рамный внедорожник Grenadier не будет выпускаться до 2025 года
2 сентября 2024, 15:23
Заводской рестомод Land Rover Classic Defender V8 теперь может купить любой желающий
Внедорожники будут выпускать под заказ неограниченным тиражом
635 сил и 4 секунды до «сотни»: представлен самый мощный Land Rover Defender
Цена стартует со 152 тысяч долларов, или более 13 миллионов рублей
3 июля 2024, 10:33
Новости
Мария Руцкая
27 июня 2024, 12:54
Arctic Trucks подготовила Land Rover Defender к суровому бездорожью
Новинка доступна на рынке Великобритании: тюнинг обойдется почти в 30 тысяч фунтов
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