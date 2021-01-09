Land Rover Range Rover Sport

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Новости
Новому Range Rover Sport достанется 625-сильный мотор от BMW X5 M
Британские журналисты собрали всю информацию о будущем внедорожнике
Новости
В России нашли самый проблемный автомобиль на вторичном рынке
Партнерский материал
Range Rover: бремя первых
Новости
Land Rover отпраздновал продажу миллионного Range Rover Sport
9 января 2021, 15:15
Range Rover Дэвида Бекхэма продали по цене нового УАЗ «Патриот»
Старый внедорожник футбольной суперзвезды оказался на удивление недорогим
Mercedes-Benz GLE, BMW X5 или Range Rover Sport?
Танцы на вулкане: выбираем премиальный кроссовер
22 апреля 2020, 8:30
Тест-драйв
Александр Тычинин
26 марта 2020, 13:54
Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8
Восьмицилиндровый турбодизель будет заменен на гибридные «шестерки» 3.0
20 января 2020, 15:43
Появились подробности о новом Range Rover Sport
Третье поколение внедорожника станет спортивнее и азартнее предшественника
16 декабря 2019, 12:13
Mercedes G-Class и Range Rover SVR соревнуются в перетягивании каната: видео
Блогеры сравнили тяговые возможности «заряженных» внедорожников
17 ноября 2019, 10:59
Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Клон английского вседорожника называется Hunkt Canticie
30 апреля 2019, 18:16
Гибридный Range Rover Sport установил рекорд: 1292 километра без дозаправки
Автомобиль попал в «Книгу рекордов России»
21 января 2019, 12:45
Битва Porsche Cayenne Turbo, Range Rover Sport SVR и Mercedes-AMG G 63: кто кого?
Британцы организовали внедорожный дрэг-заезд между тремя «заряженными» кроссоверами
10 октября 2018, 17:04
Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
Тестирование внедорожника стало частью государственной программы UK Autodrive
Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport
У модели появились новые электронные помощники
11 июля 2018, 16:40
Новости
Ефим Репин
13 марта 2018, 10:55
Range Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее Ferrari
Внедорожник установил новый рекорд на серпантине, ведущем к горе Тяньмэнь
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