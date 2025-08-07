Land Rover Range Rover Sport

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Новости
Спецверсия Range Rover Sport SV стала легче на 76 килограммов
За столь ощутимый выигрыш в весе и придётся заплатить существенно больше
Новости
Range Rover Sport вернули эксклюзивную «зимнюю» версию
Новости
Топовый Range Rover Sport SV получил спецверсию Edition Two
Новости
Range Rover Sport обзавелся стелс-версией
18 марта 2024, 15:26
Range Rover Sport получил лимитированную версию для горнолыжников
Тираж исполнения Park City Edition — всего семь экземпляров
Land Rover объявил об ажиотажном спросе на карбоновые колеса
Заказы на углепластиковые 23-дюймовые диски превзошли ожидания
26 февраля 2024, 9:09
Новости
Сергей Ильин
Забытые концепты: Range Stormer
20 лет концепт-кару, который заложил фундамент современного дизайна Range Rover
14 января 2024, 7:00
Селектор
Редакция «Мотора»
28 августа 2023, 7:07
Видео: новый Range Rover Sport впервые превратили в броневик
Защищённая версия разработана и сертифицирована в Южной Африке
31 мая 2023, 16:52
Представлен самый мощный и технологичный Range Rover Sport
Внедорожник SV оснащен двигателем V8 мощностью 635 сил и подвеской, как у McLaren
20 мая 2023, 10:00
Range Rover Sport повысили мощность до 653 лошадиных сил
Кроссовер пополнил линейку проектов Manhart на базе Jaguar Land Rover
21 апреля 2023, 16:42
Названа дата дебюта самого быстрого и мощного Range Rover Sport
Внедорожник получит флагманскую версию от отделения Special Vehicle Operations
9 января 2023, 16:01
Гибридный Range Rover Sport оказался слишком тяжелым для «лосиного теста»
Однако Sport выступил все же лучше, чем обычный Range Rover, проваливший испытания
Видео: Range Rover Sport
Что скрывает самый агрессивный и быстрый британский внедорожник 2022 года?
27 августа 2022, 8:00
Лаборатория
Илья Фролов
Land Rover раскрыл российские версии нового Range Rover Sport
В нашей стране предложат внедорожник с четырьмя моторами и в шести комплектациях
14 мая 2022, 23:59
Новости
Сергей Ильин
10 мая 2022, 22:44
Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
Британский внедорожник впечатлил проходимостью и разнообразием версий
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