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Новости
Land Rover Discovery получил новую семиместную версию Metropolitan в России
Она станет самой дорогой в гамме
Новости
Из Land Rover Discovery сделали эксклюзивный пикап
Новости
Стали известны российские цены на обновленный Land Rover Discovery
Новости
Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы
11 апреля 2020, 15:15
Перетягивание каната: Land Cruiser, Land Rover, Touareg и Q7
Блогеры сравнили тяговые возможности дизельных внедорожников
Видео: Land Cruiser Prado, Wrangler, Discovery и Amarok сразились в дрэге
Дизельные внедорожники померялись силами в разгоне и торможении
4 декабря 2019, 13:56
Новости
Сергей Ильин
Land Rover Discovery: настоящий внедорожник XXI века
Почему новый «Диско» — это друг, надёжный товарищ и редкостный «проходимец»
7 октября 2019, 10:06
Селектор
Партнерский материал
Василий Костин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
30 июля 2019, 10:11
Репортаж
17 июня 2019, 19:06
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
В 1990-х автомобиль участвовал в Camel Trophy
20 марта 2019, 14:01
Land Rover Discovery отправят в Африку для изучения малярии
Подразделение SVO подготовило спецверсию внедорожника для проекта Mobile Malaria
15 февраля 2019, 11:53
Land Rover отказался запускать в серию еще один внедорожник
В линейке Discovery не будет хардкорной модификации SVX
13 июня 2018, 18:52
Land Rover Discovery получил новый дизель V6
Компания слегка обновила внедорожник
Криотерапия: неделя якутских морозов и Land Rover
Неделя якутских морозов как способ подправить систему жизненных ценностей
3 мая 2018, 9:50
Читальный зал
Михаил Конончук
Land Rover Discovery превратился в «грузовик» без кресел и стекол
Внедорожник стал развозным фургоном
19 декабря 2017, 11:33
Новости
Ефим Репин
15 декабря 2017, 16:57
Land Rover построил для управляющих имениями особый Discovery
Автомобиль выпущен в единственном экземпляре
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