В ОАЭ появится жилой комплекс с интерьерами Aston Martin

Цены на квартиры в The Astera начинаются от 1,8 миллиона дирхамов (44 млн р). За таунхаусы с интерьерами Aston Martin просят 8,4 миллиона (205,6 млн р). Для сравнения: самые дешевые апартаменты в башне Mercedes-Benz Places в Дубае стоят 8,8 миллиона дирхамов (215,4 млн р), а пентхаус обойдется в 79 миллионов (1,9 млрд р). У жителей The Astera будет собственный пляж, фитнес-центр, кинотеатр, бассейн c зоной отдыха, паркинг и детская площадка. После открытия курорта Wynn Resort риелторы ожидают, что цены на недвижимость вырастут минимум на 12 процентов.