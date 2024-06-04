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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 16:40
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В ОАЭ появится жилой комплекс с интерьерами Aston Martin

Его построят на первой линии искусственного острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме
Компания Aston Martin создаст интерьеры для нового жилого комплекса в ОАЭ. Многоэтажка The Astera, Interiors by Aston Martin расположится недалеко от курорта Wynn Resort и будет состоять из 260 резиденций площадью от 65 до 266 квадратных метров. Самыми дешевыми здесь будут односпальные юниты в основном здании, самыми дорогими — дуплексы с видом на море. Жителям комплекса обещают собственный пляж и развитую инфраструктуру.
В ОАЭ появится жилой комплекс с интерьерами Aston Martin
© Aston Martin
Алексей Носаченко

Компания Aston Martin пришла в интерьерный дизайн всерьез и надолго, о чем свидетельствует новый проект, реализуемый совместно с дубайским девелопером Dar Global. Люксовый жилой комплекс The Astera, Interiors by Aston Martin возведут на первой линии искусственного острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме, напротив строящегося сейчас курорта Wynn Resort. Здесь будет 260 резиденций: апартаменты с 1−3 спальнями и трехспальные дуплексы площадью от 65 до 266 квадратных метров.

В ОАЭ появится жилой комплекс с интерьерами Aston Martin

© Aston Martin

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Цены на квартиры в The Astera начинаются от 1,8 миллиона дирхамов (44 млн р). За таунхаусы с интерьерами Aston Martin просят 8,4 миллиона (205,6 млн р). Для сравнения: самые дешевые апартаменты в башне Mercedes-Benz Places в Дубае стоят 8,8 миллиона дирхамов (215,4 млн р), а пентхаус обойдется в 79 миллионов (1,9 млрд р). У жителей The Astera будет собственный пляж, фитнес-центр, кинотеатр, бассейн c зоной отдыха, паркинг и детская площадка. После открытия курорта Wynn Resort риелторы ожидают, что цены на недвижимость вырастут минимум на 12 процентов.

В ОАЭ появится жилой комплекс с интерьерами Aston Martin

© Aston Martin

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Помимо комплексов Mercedes-Benz Places и The Astera, в ОАЭ также строится многоэтажка Bugatti Residences, внутри и вокруг которой создана атмосфера Французской Ривьеры. В 20 минутах езды от центра Дубая находится ещё один «околоавтомобильный» объект — закрытый комплекс Dubai Hills Vista с 40 трехэтажными виллами в стиле Lamborghini. Дома и резиденции с дизайном Aston Martin есть также в Майами, Токио и Нью-Йорке.

Источник:Aston Martin
Автор:Алексей Носаченко
Тег:
#Aston Martin