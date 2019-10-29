Японцы сделали «деревянный» спорткар

В конструкции опытного NCV используется материал под названием целлюлозное нановолокно (cellulose nanofiber или CNF) и композиционные пластики из CNF и связующих смол. Само нановолокно получают путем химико-механической обработки древесины; оно в пять раз прочнее и легче стали, а также имеет низкий коэффициент теплового расширения. Предполагается, что его использование снизит массу автомобилей и позволит уменьшить выбросы углекислого газа
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Нановолокно или композиты на его основе рассматривают в качестве альтернативы деталям из металла, обычного пластика и даже стекла. В перспективе это может привести к снижению массы автомобилей на 10 процентов и улучшению топливной экономичности. Кроме того, CNF можно будет использовать в строительстве и для отделки интерьеров, а также в бытовых приборах.
Работа над новым материалом началась в 2017 году. Этим занимаются исследователи из Киотского университета, а также специалисты компаний Denso Corp — крупнейшего поставщика автокомпонентов для «Тойоты» — и DaikyoNishikawa Corp. По мнению разработчиков, к 2030 году цену целлюлозного нановолокна удастся снизить вдвое, но даже тогда оно будет дороже стали и алюминиевых сплавов.