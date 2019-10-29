Японцы сделали «деревянный» спорткар

Нановолокно или композиты на его основе рассматривают в качестве альтернативы деталям из металла, обычного пластика и даже стекла. В перспективе это может привести к снижению массы автомобилей на 10 процентов и улучшению топливной экономичности. Кроме того, CNF можно будет использовать в строительстве и для отделки интерьеров, а также в бытовых приборах.