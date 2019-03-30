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12:10

Главное за неделю: Niva с «планшетом», уход «Форда» и мегаэксклюзивная Ferrari

Пять главных новостей прошедшей недели

В этом материале мы собрали для вас пять главных новостей прошедшей недели. Только самые интересные и важные события, ничего лишнего.

1.

Ford официально объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей. Компания закрывает две из трех сборочных площадки — во Всеволожске и Набережных Челнах. Предприятие в Елабуге перейдет под контроль «Соллерса» и продолжит выпускать коммерческие фургоны Transit. Сборка легковушек остановится в конце июня.

2.

У Chevrolet Niva появились две комплектации с мультимедийной системой, работающей на базе Windows CE 6.0. У нее семидюймовый экран, навигация Navitel, возможность считывания аудио- и видеофайлов с SD-карты и USB-флэшки, а также подключения к смартфону через Bluetooth и вывод картинки с камеры заднего вида. Стоит такой внедорожник 810 тысяч рублей.

3.

Еще одна новость про Ниву, а точнее про Ладу 4х4. На АвтоВАЗе внедорожник планируют существенно модернизировать и даже составили список из 17 необходимых нововведений. Так, у машины должен появиться салонный фильтр, более эргономичный рычаг коробки передач, новая «печка», иная обивка дверей, подлокотник, поводки для полки багажника и другой уплотнитель дверей.

4.

Компания Ferrari представила уникальный суперкар, созданный в единственном экземпляре по заказу преданного клиента. Новинка получила название P80/C — над ней работали четыре года. В основе машины лежит гоночное купе 488 GT3, оснащенное 650-сильной «восьмеркой» 3.9. Кузов — полностью карбоновый. Ни стоимость, ни другие технические подробности, ни имя заказчика производитель не раскрывает.

5.

Еще одна грустная новость: концерн Daimler намерен «убить» марку Smart, поскольку суммарные убытки с 1998 года (когда бренд запустили) уже идут на миллиарды евро. Предполагается, что «Смарт» (по крайней мере, 50-процентную долю) может купить китайская группа Geely, которая уже владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton и Volvo. Официально о сделке должны объявить в середине апреля.

P.S.: если вам вдруг этого показалось мало, можно также почитать тесты обновленного «Кашкая» и нового Range Rover Evoque или узнать интереснейшую историю про сдвоенные колеса на легковушках, а еще вспомнить все самые крутые Toyota Land Cruiser.

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