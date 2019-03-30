Главное за неделю: Niva с «планшетом», уход «Форда» и мегаэксклюзивная Ferrari

2.

У Chevrolet Niva появились две комплектации с мультимедийной системой, работающей на базе Windows CE 6.0. У нее семидюймовый экран, навигация Navitel, возможность считывания аудио- и видеофайлов с SD-карты и USB-флэшки, а также подключения к смартфону через Bluetooth и вывод картинки с камеры заднего вида. Стоит такой внедорожник 810 тысяч рублей.