509 км/ч на автомобиле, краш-тест машинок Lego и Pacman на Катерпиллерах : самые интересные ролики месяца

509 км/ч!
Главное событие месяца: 1774-сильный американский гиперкар SSC Tuatara установил рекорд скорости для дорожных автомобилей, разогнавшись до 508,73 километра в час. Это на 61,76 километра в час быстрее предыдущего рекордсмена — Koenigsegg Agera RS. Каково это, ехать внутри машины, движущейся со скоростью полтысячи километров в час, можно узнать из этого онборда:
Настоящий Пакман
Компания Caterpillar перенесла действие игры Pacman в реальную жизнь. Для этого был построен лабиринт, по которому в ролях главного героя и его соперников перемещались настоящие погрузчики марки, оснащенные дистанционным управлением. Для того чтобы полностью погрузиться в мир игры, «пилоты» использовали очки дополненной реальности.
Миниатюрный краш-тест
Еще один интересный ролик опубликовал Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS). Организация полностью воссоздала процесс подготовки к краш-тестам, сами испытания автомобилей и даже финальную уборку помещений с помощью конструктора Lego.
Гонка BMW M
Компания BMW выпустила минифильм, посвященный новым «заряженным» M3 и M4. По сюжету в порт города прибывает контейнер с 510-сильной «Эм-четвертой», которую встречает конкурент на 480-сильной «трешке». И, конечно же, они устраивают друг с другом гонку, в конце обмениваясь ключами от автомоилей.
Прыжок
Очень короткий, к сожалению, ролик, но очень зрелищный. Каскадер Евгений Чеботарёв из Ростова-на-Дону повторил трюк из «Форсажа», перепрыгнув на стареньком Volkswagen Golf через движущийся перпендикулярно дороге ВАЗ-2121.
Через залив
Еще один зрелищный прыжок: американский гонщик Трэвис Пастрана за рулем «заряженной» Subaru перепрыгнул залив Ego Alley, по которому в этот самый момент проносился скоростной катер. К сожалению, пока нет официального ролика трюка — только нарезка кадров, снятых очевидцами.
Режим краба
Красивый проморолик электропикапа GMC Hummer EV, в котором показано, как работает так называемый «режим краба» (начинаетя с 3:54). В этом режиме передние и задние колеса автомобиля могут поворачиваться на угол до десяти градусов — за счет этого Хаммер способен двигаться практически по диагонали. «Живых» пикапов пока еще нет, но первую партию машин, чей выпуск запланирован на первый год производства, раскупили по предзаказам меньше чем за сутки.
В пустыне
Rolls-Royce решил продемонстрировать, что роскошный внедорожник Cullinan может не только «дефилировать» по городским улицам. В этом ролике автомобиль выехал в пустыню, чтобы прокатиться по песку и дюнам. Выглядит красиво:
Тест первого Rolls-Royce повышенной проходимости
Форсаж
Помните, как в фильме «Форсаж» расстреливают из автоматов Mitsubishi Eclipse Брайана О’Коннора? Автомобиль возгорается и красочно взрывается. Автор Youtube-канала Good Restore взял сгоревшую игрушечную модельку Эклипса и показал, как ее можно отреставрировать. Во всех подробностях.