509 км/ч на автомобиле, краш-тест машинок Lego и Pacman на Катерпиллерах : самые интересные ролики месяца

Главное событие месяца: 1774-сильный американский гиперкар SSC Tuatara установил рекорд скорости для дорожных автомобилей, разогнавшись до 508,73 километра в час. Это на 61,76 километра в час быстрее предыдущего рекордсмена — Koenigsegg Agera RS. Каково это, ехать внутри машины, движущейся со скоростью полтысячи километров в час, можно узнать из этого онборда:

Настоящий Пакман

Компания Caterpillar перенесла действие игры Pacman в реальную жизнь. Для этого был построен лабиринт, по которому в ролях главного героя и его соперников перемещались настоящие погрузчики марки, оснащенные дистанционным управлением. Для того чтобы полностью погрузиться в мир игры, «пилоты» использовали очки дополненной реальности.

Миниатюрный краш-тест

Еще один интересный ролик опубликовал Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS). Организация полностью воссоздала процесс подготовки к краш-тестам, сами испытания автомобилей и даже финальную уборку помещений с помощью конструктора Lego.

Гонка BMW M

Компания BMW выпустила минифильм, посвященный новым «заряженным» M3 и M4. По сюжету в порт города прибывает контейнер с 510-сильной «Эм-четвертой», которую встречает конкурент на 480-сильной «трешке». И, конечно же, они устраивают друг с другом гонку, в конце обмениваясь ключами от автомоилей.

Прыжок

Очень короткий, к сожалению, ролик, но очень зрелищный. Каскадер Евгений Чеботарёв из Ростова-на-Дону повторил трюк из «Форсажа», перепрыгнув на стареньком Volkswagen Golf через движущийся перпендикулярно дороге ВАЗ-2121.

Через залив

Еще один зрелищный прыжок: американский гонщик Трэвис Пастрана за рулем «заряженной» Subaru перепрыгнул залив Ego Alley, по которому в этот самый момент проносился скоростной катер. К сожалению, пока нет официального ролика трюка — только нарезка кадров, снятых очевидцами.

Режим краба