Кто и когда ставил рекорды скорости для серийных автомобилей

Koenigsegg Agera RS — 447,19 км/ч

Koenigsegg — компания-загадка. Мы так и не нашли ответа на вопрос, как ей из года в год удаётся переворачивать мир гиперкаров с ног на голову. Но дело здесь явно нечисто. Взять хотя бы Регеру, у которой нет традиционной коробки передач, или Jesko, оснащённый девятиступенчатым «роботом» аж с восемью сцеплениями! Однако разговор не о них, а об Agera RS, которая в 2017 году на том же самом шоссе в Неваде разогналась до 447 км/ч.