Кто и когда ставил рекорды скорости для серийных автомобилей

SSC Tuatara — 508,73 км/ч
Фирма SSC North America, прежде известная как Shelby SuperCars, дважды устанавливала рекорды скорости. Причём оба раза низвергала с пьедестала могущественных «великанов» — Bugatti и Koenigsegg. Со шведами, за которыми стоит чуть ли не сам Один со всеми эйнхериями Валгаллы, вообще получилось некрасиво. В 2017 году на небольшом отрезке автострады State Route 160 в Неваде двухдверка Agera RS показала среднюю «максималку» 447 км/ч, а через три года SSC Tuatara на том же самом шоссе взял и поднял планку до 508,73 км/ч!
Этот показатель — средняя скорость двух заездов в противоположных направлениях. В первом SSC Tuatara развил 484,53 километра в час, а во втором — 532,93 км/ч. Но и это не предел: расчёты показали, что гиперкар может ехать ещё быстрее! Впрочем, как бы то ни было, планка в 500 км/ч взята. А заодно Туатарой побито достижение прототипа Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 490,484 километра в час.
Koenigsegg Agera RS — 447,19 км/ч
Koenigsegg — компания-загадка. Мы так и не нашли ответа на вопрос, как ей из года в год удаётся переворачивать мир гиперкаров с ног на голову. Но дело здесь явно нечисто. Взять хотя бы Регеру, у которой нет традиционной коробки передач, или Jesko, оснащённый девятиступенчатым «роботом» аж с восемью сцеплениями! Однако разговор не о них, а об Agera RS, которая в 2017 году на том же самом шоссе в Неваде разогналась до 447 км/ч.
На самом деле в тот день Кенигсегг установил не один, а пять мировых рекордов. В их числе — упражнение 0-400-0. На разгон до 400 км/ч и полную остановку у тест-пилота компании Никласа Лиля ушло всего 33,29 секунды. При этом он побил и собственно достижение месячной давности, и рекорд Bugatti Chiron. А ещё Agera RS в одной из попыток разогналась до 457,94 км/ч. На тот момент это была самая высокая скорость, зафиксированная на дороге общего пользования.
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport — 431,072 км/ч
4 июля 2010 года на испытательном полигоне Volkswagen в коммуне Эра-Лессин, Германия, французский гонщик и тест-пилот Bugatti Пьер-Анри Рафанель отобрал титул самой быстрой машины у SSC Ultimate Aero TT. За рулём Bugatti Veyron 16.4 Super Sport он показал среднюю скорость 431,072 километра в час. Заезды проходили в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса и немецкого агентства технического надзора TÜV.
Однако сразу после публикации информации о рекорде издание Driving заявило, что Bugatti нарушила правила, и написало обращение в Книгу Гиннесса. Журналисты посчитали, что, если рекорд был установлен на машине с отключённым электронным ограничителем скорости, а товарные экземпляры не могут ехать больше 415 км/ч, то Veyron нужно лишить звания самого быстрого автомобиля. Руководство Книги Гиннесса долго думало, но всё-таки сочло этот нюанс недостаточно веским основанием для отмены рекорда.
SSC Ultimate Aero TT — 412,28 км/ч
И вот мы снова вернулись к SSC North America. В далёком 2007 году двухдверка SSC Ultimate Aero TT на обычной дороге в Уэст-Ричленде, штат Вашингтон, в двух попытках показала среднюю скорость 412,28 километра в час. За полгода до этого SSC перекрывала главную транспортную артерию Америки — автостраду Route 93, но из-за плохой погоды заезды решили не проводить.
А ещё раньше SSC провела кое-какие расчёты и потестила Ultimate Aero TT в исследовательском центре НАСА. Выяснилось, что в теории машина может развить 440 километров в час. После этого судьба Bugatti Veyron, в общем-то, была предрешена. Как и в 2020-м, замеры скорости проводили с помощью GPS-модуля Dewetron.
Bugatti Veyron EB 16.4 — 408,47 км/ч
В 2005 году Bugatti предприняла удачную попытку штурма отметки 400 километров в час: на овале технического центра в Эра-Лессин гиперкар смог разогнаться до 408,47 км/ч. Для этого пришлось активировать режим Top speed, предназначенный для скоростей свыше 375 км/ч. В нём закрывается передний диффузор, дорожный просвет падает до 65 миллиметров, а угол атаки антикрыла уменьшается. Снижается прижимная сила, и автомобиль становится менее устойчивым и управляемым — в режиме максимальной скорости можно ехать только по прямой. Зато уменьшается и лобовое сопротивление — это и позволяет увеличить максимальную скорость.
В список достижений Bugatti также можно добавить ещё один рекорд. В 2013-м родстер Veyron Grand Sport Vitesse успешно разогнали до 408,84 км/ч. Заезды официально хронометрировали, что позволило компании выпустить спецсерию World Record Car. Такие машины были лишены электронного ограничителя скорости, а потому никаких вопросов к рекорду не возникло.
История рекордов скорости на суше: часть первая и часть вторая
В этот список по разным причинам не попали другие, не менее интересные достижения. Американский суперкар Hennessey Venom GT, к примеру, в 2014 году развил скорость 435,31 километра в час, но это был единичный заезд, а не два, как предписывает тот же регламент FIA. За McLaren F1 тоже числится рекорд (386,7 км/ч), причём официальный. Однако он установлен на пятилетнем прототипе XP5, а не на серийной машине. Даже рекорд SSC Tuatara может оказаться не совсем «чистым», ведь, по некоторым данным, машина ещё не омологирована для дорог общего пользования.
Что дальше?
После отказа Bugatti и дальше ставить рекорды скорости вариантов не так много. Есть Koenigsegg Jesko Ablosut, который похож на Туатару: у него тоже низкий коэффициент сопротивления воздуху (0,278) и «максималка» больше 500 километров в час. Вдобавок, по словам Кристиана фон Кёнигсегга, симуляция заезда показала, что машина способна развить 532 км/ч. Правда, хочется верить, что в компании найдут более экзотическое решение.
Не стоит забывать и Hennessey Venom F5 c яростной «битурбовосьмеркой» 6.6 на 1842 силы. Динамические характеристики гиперкара пока расчётные, и из них следует, что его потолок — 484 километра в час. Но это ведь Hennessey…