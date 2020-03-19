Автомобили, в которых сложно распознать родственников

Стереотипы — одна из вещей, которая сближает людей. Они окружают нас везде: в комментариях на форумах, в обывательских суждениях, в государственной политике. В автомобильном сообществе их тоже немало: «самые проходимые внедорожники — на раме», «в японских автомобилях передовые технологии», «всё, что собранно в Англии, ненадёжно»... Что скажут носители этих суждений, если увидят Тойоту британской сборки 2010-х годов с 4-супенчатым автоматом и электронными часами на центральной консоли? Вероятно, сбегут к другим стереотипам. Например, «модульные платформы убивают автопром». Консерваторы любят говорить: мол, раньше и автомобили собирали с душой, и главными были инженеры, а не маркетологи, да и вообще трава была зеленее. Пуристы присоединяются: «сейчас автомобили сплошь и рядом одинаковые». Верните нам времена Fiat 124, верните BMW E12, а не эти безликие куски мыла на глобальных «тележках»!..

Стереотипное мышление редко приводит к чему-то хорошему или хотя бы новому. Так что сегодня мы вспоминаем характерные случаи, когда на одной платформе создавались максимально непохожие друг на друга автомобили.

Opel Lotus Omega и Pontiac GTO

Начнем с долгоиграющей классики — архитектуры GM V-body. Эту заднеприводную платформу придумали немцы из Opel ещё в начале 1960-х годов, и с тех пор её не раз освежали и дорабатывали. General Motors выжимали из платформы все соки вплоть до 2007 года, когда на смену ей пришла GM Zeta. В России V-body лучше всего помнят по седану Opel Omega, который можно и сейчас отыскать покрытым ржавчиной во дворах самых разных городов западнее Урала. Невзрачная на первый взгляд четырёхдверка имела неплохой спортивный потенциал. Чего стоит легендарный Opel Lotus Omega из начала девяностых, способный намотать на вилку какой угодно суперседан и закусить практически любым из современных ему Ferrari в придачу. Тираж в 950 экземпляров, битурбо-шестёрка, шестиступенатая «механика» от Chevrolet Corvette — в General Motors понимали, что звание самого дикого седана планеты дорогого стоит.