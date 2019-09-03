Длительный тест Audi A4 Allroad

Съезжать с дороги можно, не опасаясь за арки, но бамперы лучше поберечь — серебристые вставки явно не рассчитаны на контакт с рельефом. Штурмовать раскисшую глину и глубокую снежную целину точно не стоит, но с вызовами из реальной жизни Allroad справляется легко. Трансмиссия здесь — quattro ultra с муфтой вместо межосевого дифференциала. Клиренс постоянный (по паспорту — 180 мм), ведь для A4 не предлагают пневмоподвеску, которая позволила бы регулировать дорожный просвет. Но главное препятствие для игр в «кэмел-трофи» то же, что и у большинства кроссоверов — асфальтовые шины.