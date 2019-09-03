Длительный тест Audi A4 Allroad

Возможно, причиной тому — Audi Q5. Кроссовер популярен: в прошлом году в России купили почти три тысячи машин, в полтора раза больше, чем всего семейства А4. Теперь ясно, почему пятидверных A4 повышенной проходимости почти не видно. Но справедливо ли это?
На фото выше справа A4 Allroad до рестайлинга, слева обновленная модель, которая приедет в Россию в 2020 году. Спорные зигзаги в фарах исчезли, а сами они стали светодиодными «в базе». Сейчас начальная комплектация A4 Allroad подразумевает ксенон, на нашем экземпляре стоят опциональные светодиодные фары.
Перед нами автомобиль, который не боится легкого бездорожья, имеет просторный кузов универсал и автоматический полный привод. Под такое описание подойдет и Q5. Но суть A4 Allroad не в его сходствах с кроссовером, а в различиях. Может быть, в них и кроется ответ, почему эти эффектные универсалы не стоят возле каждого третьего загородного дома?
Пройдемся по основным параметрам. A4 Allroad на 8,7 сантиметра длиннее «ку-пятого» при равной колесной базе, на 5 сантиметров уже и на целых 16,6 сантиметра ниже. Его багажник (505 л) на 45 литров меньше, а цена версии с аналогичным силовым агрегатом (двухлитровый турбомотор TFSI на 249 сил) почти на 300 тысяч рублей ниже.
Чего не может дать A4 Allroad из того, что предлагает Q5? Высокой «кроссоверной» посадки и соответствующей геометрии. Эти качества считают преимуществом многие дамы — можно не бояться бордюров и чувствовать себя увереннее в потоке благодаря хорошей обзорности.
С другой стороны, полноприводный универсал в пластиковом обвесе остается легковым автомобилем с тем ездовым характером, за который мы вообще любим Audi. Разве что менее уязвимым: дорожный просвет на 34 мм больше, чем у универсала A4 Avant, арки закрыты широкими неокрашенными накладками. Прибавим сюда вертикальные планки решетки радиатора, мощные дуги рейлингов на крыше и матовый серебристый диффузор — и получим весьма залихватский вид. И, да простят мне это банальное суждение, очень даже мужской образ.
Такой автомобиль, украшенный наклейками из разных стран и багажником на крыше, будет отлично смотреться перед отелем-шале где-нибудь в Альпах, и так же уместно выглядеть на парковке супермаркета, без труда принимая на борт семейные припасы на неделю.
И все же что лучше — Q5 или A4 Allroad плюс 300 тысяч экономии? Я делаю выбор в пользу универсала. Но не потому, что на разницу в цене можно дооснастить его светодиодными фарами, трехзонным климатом, подогревом руля и чем-нибудь еще. А потому, что A4 Allroad — пожалуй, самый драйверский универсал повышенной проходимости на российском рынке!
«По паспорту» он набирает 100 километров в час за 6,1 секунды, и в это охотно веришь, когда «четверка» легко ускоряется со средних оборотов, не чувствуя недостатка тяги (а пиковые 370 Нм момента доступны уже с 1600 об/мин). Единственная оговорка — для энергичной езды трансмиссию надо взбодрить выбором режима Dynamic в меню Drive select.
Темперамент A4 раскрывается не только в разгонной динамике. «Оллроуд» держится за дорогу с упорством спортивного автомобиля, почти не кренится и при этом встречает практически любые дорожные неровности с равнодушием прежней Тойоты Camry. Правда, японский бизнес-седан ни в каком поколении не радовал таким чистым и точным рулевым управлением, как A4. И, конечно, более практичный Q5 не подарит того же удовольствия от вождения.
Съезжать с дороги можно, не опасаясь за арки, но бамперы лучше поберечь — серебристые вставки явно не рассчитаны на контакт с рельефом. Штурмовать раскисшую глину и глубокую снежную целину точно не стоит, но с вызовами из реальной жизни Allroad справляется легко. Трансмиссия здесь — quattro ultra с муфтой вместо межосевого дифференциала. Клиренс постоянный (по паспорту — 180 мм), ведь для A4 не предлагают пневмоподвеску, которая позволила бы регулировать дорожный просвет. Но главное препятствие для игр в «кэмел-трофи» то же, что и у большинства кроссоверов — асфальтовые шины.
Тем не менее, внедорожный режим у «Оллроуда» есть. Если его включить, изменятся алгоритмы распределения тяги по осям, а реакции на газ станут более плавными. И в плане проходимости я не требую большего! На последние две зимы в Москве пришлось по паре дней, когда из-за сильных внезапных снегопадов многие оставили машины и пересели на общественный транспорт. С такой «катастрофой» A4 Allroad справится легко, а значит мысль «мог бы купить кроссовер» терзать не будет. Про остальные 726 дней вообще молчу.
Список претензий к машине придется собирать по крупицам — настолько универсал пришелся мне по душе. Однако мы не можем рассматривать «сферический автомобиль в вакууме»: любая модель существует в контексте рынка и своей собственной цены. И если помнить об этом, то кое-какие вопросы все же возникают.
Во-первых, почему доступна одна-единственная версия? Ведь Mercedes-Benz предлагает для своих allterrain-универсалов 4- и 6-цилиндровые дизели. Во-вторых, не маловато ли оборудования в базовой комплектации почти за три миллиона рублей? Начальный A4 Allroad quattro предлагает ручную регулировку сидений, обычные лампочки в задних фонарях и ксенон в фарах. Доплачивать придется за многие вещи, которые хотелось бы видеть по умолчанию. Например, за подогрев руля и парктроники.
Конкуренты Audi A4 Allroad
А как у вседорожной А4 обстоят дела со стоимостью владения? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Audi A4 Allroad в первый год эксплуатации
|2.0 TFSI quattro
|ОСАГО
|6 852 р.
|Каско
|80 767 р.
|Транспортный налог
|18 675 р.
|ТО
|17 972 р.
|Топливо
|89 280 р.
|Итого
|213 546 р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,45 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|10,68 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|6,64 р.
Гарантия на автомобиль — 4 года или 120 000 километров пробега, при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается. Плановое техобслуживание проводится раз в год или каждые 15 тысяч километров пробега.
Получается, что содержать A4 Allroad заметно дешевле, чем Мазду CX-9 и чуть-чуть дешевле, чем Volvo V90 Cross Country. Расходы окажутся на уровне Хонды CR-V.
Самая внедорожная версия семейства А4 оказалась самой «дорожной» моделью среди всех универсалов повышенной проходимости, доступных сегодня на рынке. Но главный парадокс мне видится в другом: универсальный в самом широком смысле слова автомобиль оказался нишевым.
Без сомнений, я бы рассматривал его наравне с кроссоверами, если бы размышлял о покупке машины в этом сегменте. А вот у реальных покупателей есть время подумать: обновленный A4 Allroad едва ли доберется до России раньше второй половины следующего года. За это время владельцев найдут еще две-три тысячи Q5.
Audi A4 Allroad
Подробные технические характеристики Audi A4 Allroad
|2.0 TFSI quattro
|Тип двигателя
|бензиновый, L4 турбо
|Рабочий объем, см³
|1984
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|249/5000–6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|370/1600–4500
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|роботизированная, 7-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4750х1842х1493
|Колесная база, мм
|2818
|Снаряженная масса, кг
|1655
|Объем багажника, л
|505–1510
|Разгон 0–100 км/ч, с
|6,1
|Макс. скорость, км/ч
|246
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,4–6,7
|Объем топливного бака, л
|58
|Цена, руб.
|от 2 975 000