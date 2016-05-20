Cadillac ELR

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Cadillac прекратил выпуск гибрида ELR
Автопроизводитель подтвердил отказ от купе
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Глава Cadillac подтвердил отказ от гибридного купе
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Новый глава «Кадиллака» рассказал о будущих моделях
Новости
Половина дилеров Cadillac отказалась продавать гибрид ELR
15 января 2013, 16:22
У "Кадиллака" появилось гибридное купе
Купе ELR может проехать на электротяге 56 километров
18 декабря 2012, 21:42
Серийное гибридное купе Cadillac покажут в январе
Компания распространила первый официальный тизер модели
17 октября 2012, 14:01
Гибридное купе Cadillac будет переднеприводным
Производство новинки начнется в конце 2013 года
18 августа 2011, 15:27
"Кадиллак" определился с именем для гибридного купе
Компания анонсировала разработку серийного автомобиля ELR
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