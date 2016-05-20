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Cadillac прекратил выпуск гибрида ELR
Автопроизводитель подтвердил отказ от купе
Новости
Глава Cadillac подтвердил отказ от гибридного купе
Новости
Новый глава «Кадиллака» рассказал о будущих моделях
Новости
Половина дилеров Cadillac отказалась продавать гибрид ELR
31 мая 2013, 21:39
Cadillac собрал первое гибридное купе ELR
В продажу 207-сильное купе поступит в 2014 году
Cadillac ELR оснастят "рекуперацией по требованию"
Американцы изменили назначение подрулевых лепестков
15 апреля 2013, 16:52
Новости
Ярослав Гронский
18 марта 2013, 13:49
Cadillac ELR и Chevrolet Volt переведут на китайские трехцилиндровые моторы
Силовые установки гибридов изменятся через три года
15 января 2013, 16:22
У "Кадиллака" появилось гибридное купе
Купе ELR может проехать на электротяге 56 километров
18 декабря 2012, 21:42
Серийное гибридное купе Cadillac покажут в январе
Компания распространила первый официальный тизер модели
17 октября 2012, 14:01
Гибридное купе Cadillac будет переднеприводным
Производство новинки начнется в конце 2013 года
Появились подробности о гибридном купе Cadillac
Двухдверка получит модернизированную силовую установку от Chevrolet Volt
28 июня 2012, 19:45
Новости
18 августа 2011, 15:27
"Кадиллак" определился с именем для гибридного купе
Компания анонсировала разработку серийного автомобиля ELR
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