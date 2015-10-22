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Новости
Cadillac объяснил, почему у суперседанов Blackwing нет полного привода
Босс линейки «заряженных» Cadillac обосновал консервативный выбор трансмиссии
Новости
Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition
Новости
Кто быстрее до 300 км/ч: BMW M5, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 или Porsche Panamera
Тест-драйв
Грозные «Кадиллаки»
Cadillac CTS-V и ATS-V
22 октября 2015, 13:03
Без рубрики
Быстрейший «Кадиллак» сделают мощнее
Американцы модернизируют «заряженный» седан CTS-V
20 октября 2015, 10:12
Новости
Ярослав Гронский
2 октября 2015, 17:42
В США устроили «Величайший в мире дрэг-рейсинг»
В гонке на четверть мили сравнили 10 автомобилей
17 декабря 2014, 17:28
Cadillac покажет конкурента BMW M5 в Детройте
Cadillac CTS-V нового поколения может получить 600-сильный мотор
Американцы
Фото с тест-драйва Cadillac CTS-V и Chevrolet Camaro SS
15 ноября 2013, 17:33
Без рубрики
Американские мускулы
Чем могут зацепить мощные американские купе – Cadillac CTS-V и Chevrolet Camaro SS
15 ноября 2013, 17:29
Тест-драйв
Влад Клепач
Cadillac CTS-V
Чем может удивить самый мощный американский седан Cadillac CTS-V?
13 июня 2013, 21:46
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
30 января 2013, 17:32
Cadillac научит американцев ездить на "заряженных" машинах
Компания откроет в США академию водительского мастерства
26 сентября 2012, 22:01
"Кадиллак" назвал рублевые цены на "заряженную" серию CTS
Начались продажи 564-сильныых версий седана и купе CTS
В России появятся два новых "Кадиллака"
Компания выведет на рынок "заряженные" CTS-V и седан ATS
30 августа 2012, 23:51
Новости
26 июля 2011, 21:53
Американцы построят 1000-сильное купе Cadillac CTS-V
Ателье Hennessey редставило проект по созданию 1000-сильной версии купе Cadillac CTS-V
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