Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Cadillac CTS
Все модели
ATS
CT4
CT5
CT6
CTS
CTS-V
Ciel
Converj
Coupe de Ville
ELR
Elmiraj
Escalade
Fleetwood
LTS
Lyriq
Optiq
SRX
STS
Vistiq
XT6
XTS
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана
Владельцы «Кадиллаков» негодуют из-за неисправности дисплея
Новости
Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition
Новости
Cadillac заменит седаны ATS, CTS и XTS одной моделью
Новости
«Кадиллаки» CTS научились общаться друг с другом
Cadillac CTS
Как Cadillac сделал присутствие седана CTS –в России чуть более осмысленным
19 декабря 2016, 14:14
Тест-драйв
Александр Мирошкин
Cadillac привезет в Россию седан CTS с мотором V6
Прием заказов на новинку начнется в октябре
24 августа 2016, 11:32
Новости
Бизнес-седаны
Три бизнес-седана для людей с аллергией на все немецкое
13 июля 2016, 13:04
Тест-драйв
Михаил Конончук
9 октября 2015, 18:38
«Кадиллаки» ATS и CTS оснастили новым атмосферным мотором
Модели будут доступны с 335-сильным агрегатом и восьмиступенчатым «автоматом»
15 августа 2014, 16:12
Cadillac отзовет в России седаны CTS
У CTS последнего поколения нашли брак мотора стеклоочистителя
7 августа 2014, 20:21
Седан Cadillac CTS обновился
У модели изменился дизайн передка и расширился список оснащения
1 июля 2014, 22:45
«Кадиллак» показал обновленный седан CTS
Рестайлинговая модель дебютировала в рекламном ролике системы OnStar
23 мая 2014, 20:36
Обновленный Cadillaс CTS не позволит подросткам ездить быстро
Новая система Teen Driver ограничит максимальную скорость седана
5 мая 2014, 22:35
Два обновленных "Кадиллака" сфотографировали без камуфляжа
Cadillac готовит к рестайлингу седаны ATS и CTS
Американские мускулы
Чем могут зацепить мощные американские купе – Cadillac CTS-V и Chevrolet Camaro SS
15 ноября 2013, 16:29
Тест-драйв
Влад Клепач
27 марта 2013, 16:10
Cadillac сделал новый CTS самым легким в классе
Новинка стала на 90 килограммов легче "пятерки" BMW
Первая
1
Последняя