Cadillac CTS

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На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана
Владельцы «Кадиллаков» негодуют из-за неисправности дисплея
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Юбилей «горячих» Cadillac отметят ограниченной серией Pedestal Edition
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Cadillac заменит седаны ATS, CTS и XTS одной моделью
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«Кадиллаки» CTS научились общаться друг с другом
9 октября 2015, 18:38
«Кадиллаки» ATS и CTS оснастили новым атмосферным мотором
Модели будут доступны с 335-сильным агрегатом и восьмиступенчатым «автоматом»
15 августа 2014, 16:12
Cadillac отзовет в России седаны CTS
У CTS последнего поколения нашли брак мотора стеклоочистителя
7 августа 2014, 20:21
Седан Cadillac CTS обновился
У модели изменился дизайн передка и расширился список оснащения
1 июля 2014, 22:45
«Кадиллак» показал обновленный седан CTS
Рестайлинговая модель дебютировала в рекламном ролике системы OnStar
23 мая 2014, 20:36
Обновленный Cadillaс CTS не позволит подросткам ездить быстро
Новая система Teen Driver ограничит максимальную скорость седана
5 мая 2014, 22:35
Два обновленных "Кадиллака" сфотографировали без камуфляжа
Cadillac готовит к рестайлингу седаны ATS и CTS
27 марта 2013, 16:10
Cadillac сделал новый CTS самым легким в классе
Новинка стала на 90 килограммов легче "пятерки" BMW
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