Cadillac CT6

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Флагманский седан Cadillac CT6 сменил поколение и подешевел
Новая модель отличилась модным салоном и консервативным шасси
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Рассекречен новый Cadillac CT6, который станет эксклюзивом для Китая
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Раскрыты сразу две новинки Cadillac
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Cadillac CT6 нового поколения раскрыли на шпионских фотографиях
15 февраля 2020, 12:00
Cadillac не планирует использовать мотор V8 Blackwing
В ближайшей перспективе ему не найдётся применения
25 января 2020, 10:00
Cadillac CT5-V получит мотор от Escalade
Потому что V8 Blackwing для него слишком велик
12 января 2020, 18:00
Cadillac объяснил расположение значка на решётке
Герб неспроста сдвинут к верхней кромке решётки радиатора
30 ноября 2019, 14:00
Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8
Cadillac не будет предлагать 4,2-литровый мотор V8 Blackwing ни для Escalade, ни для CT5-V
24 июня 2019, 18:26
Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW
На российском рынке модель CT6 предложат в двух исполнениях
2 июня 2019, 15:15
Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта
За рулём «заряженных» седанов были президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис
15 января 2019, 14:36
Cadillac начал прием заказов на модель, которую убьет через полгода
Марка выпустит всего 275 седанов CT6-V — и прекратит их производство
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