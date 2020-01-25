Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
CT6
Cadillac CT6
Все модели
ATS
CT4
CT5
CT6
CTS
CTS-V
Ciel
Converj
Coupe de Ville
ELR
Elmiraj
Escalade
Fleetwood
LTS
Lyriq
SRX
STS
XT6
XTS
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Единственный седан Cadillac покинул российский рынок
Дилеры распродали последние экземпляры модели
Новости
Cadillac разрабатывает более продвинутый автопилот
Новости
Cadillac позволит использовать V8 Blackwing итальянцам
Новости
Cadillac не планирует использовать мотор V8 Blackwing
25 января 2020, 10:00
Cadillac CT5-V получит мотор от Escalade
Потому что V8 Blackwing для него слишком велик
Cadillac объяснил расположение значка на решётке
Герб неспроста сдвинут к верхней кромке решётки радиатора
12 января 2020, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
30 ноября 2019, 14:00
Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8
Cadillac не будет предлагать 4,2-литровый мотор V8 Blackwing ни для Escalade, ни для CT5-V
24 июня 2019, 18:26
Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW
На российском рынке модель CT6 предложат в двух исполнениях
2 июня 2019, 15:15
Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта
За рулём «заряженных» седанов были президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис
16 января 2019, 14:52
Весь тираж «заряженного» Cadillac CT6-V раскупили за несколько часов
Всего будет выпущено 275 машин
15 января 2019, 14:36
Cadillac начал прием заказов на модель, которую убьет через полгода
Марка выпустит всего 275 седанов CT6-V — и прекратит их производство
27 ноября 2018, 16:10
Cadillac прекратит производство флагманского седана CT6
Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде
30 марта 2018, 13:04
Cadillac не разрешит устанавливать на Corvette свою новую твин-турбо «восьмерку»
Глава марки считает, что суперкару нужен другой двигатель
Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил «заряженную» версию c V8
Новинка оснащается первым в истории марки твин-турбированным двигателем V8
21 марта 2018, 18:38
Новости
Алексей Носаченко
19 марта 2018, 12:13
Cadillac потроллил автопилот Tesla
Компания показала преимущества своей системы Super Cruise
Первая
1 из 3
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров