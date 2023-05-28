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Cadillac CT6
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Новости
Флагманский седан Cadillac CT6 сменил поколение и подешевел
Новая модель отличилась модным салоном и консервативным шасси
Новости
Рассекречен новый Cadillac CT6, который станет эксклюзивом для Китая
Новости
Раскрыты сразу две новинки Cadillac
Новости
Cadillac CT6 нового поколения раскрыли на шпионских фотографиях
12 октября 2020, 11:09
Единственный седан Cadillac покинул российский рынок
Дилеры распродали последние экземпляры модели
Cadillac разрабатывает более продвинутый автопилот
Модернизированная система получит название Ultra Cruise
23 мая 2020, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
9 марта 2020, 10:00
Cadillac позволит использовать V8 Blackwing итальянцам
Похоже, что мотор Blackwing будет жить, но уже не в «Кадиллаках»
15 февраля 2020, 12:00
Cadillac не планирует использовать мотор V8 Blackwing
В ближайшей перспективе ему не найдётся применения
25 января 2020, 10:00
Cadillac CT5-V получит мотор от Escalade
Потому что V8 Blackwing для него слишком велик
12 января 2020, 18:00
Cadillac объяснил расположение значка на решётке
Герб неспроста сдвинут к верхней кромке решётки радиатора
30 ноября 2019, 14:00
Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8
Cadillac не будет предлагать 4,2-литровый мотор V8 Blackwing ни для Escalade, ни для CT5-V
24 июня 2019, 18:26
Cadillac привез в Россию обновленного конкурента «семерке» BMW
На российском рынке модель CT6 предложат в двух исполнениях
2 июня 2019, 15:15
Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта
За рулём «заряженных» седанов были президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис
Весь тираж «заряженного» Cadillac CT6-V раскупили за несколько часов
Всего будет выпущено 275 машин
16 января 2019, 14:52
Новости
Ефим Репин
15 января 2019, 14:36
Cadillac начал прием заказов на модель, которую убьет через полгода
Марка выпустит всего 275 седанов CT6-V — и прекратит их производство
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