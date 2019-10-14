Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Cadillac XTS
Все модели
ATS
CT4
CT5
CT6
CTS
CTS-V
Ciel
Converj
Coupe de Ville
ELR
Elmiraj
Escalade
Fleetwood
LTS
Lyriq
Optiq
SRX
STS
Vistiq
XT6
XTS
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Cadillac завершил производство популярной модели
С конвейера сошел последний экземпляр самого продаваемого автомобиля бренда – седана XTS
Новости
На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана
Новости
Cadillac заменит седаны ATS, CTS и XTS одной моделью
Новости
Cadillac XTS стал короче после обновления
12 мая 2017, 17:46
Китайцы раскрыли внешность нового Cadillac XTS
Седан получит новую платформу и 9-ступенчатый «автомат»
Флагман "Кадиллака" обзаведется битурбо мотором V6
Седан XTS будет оснащаться 410-сильным бензиновым двигателем
16 мая 2013, 15:23
Новости
Ефим Репин
5 сентября 2012, 19:09
Из флагманского "Кадиллака" сделали лимузин и катафалк
Компания расширила гамму версий модели XTS
28 марта 2012, 23:03
Флагманский "Кадиллак" оснастят вибрирующим водительским креслом
Седан XTS получит новую систему безопасности под названием Safety Alert Seat
16 ноября 2011, 15:42
Cadillac рассказал подробности о флагманском седане
Компания Cadillac представила новую модель с полным приводом и мотором V6
10 ноября 2011, 14:33
Cadillac случайно рассекретил флагманский седан
Компания Cadillac по ошибке выложила на свой сайт первую фотографию седана XTS
Cadillac рассказал о мультимедийной системе для нового флагманского седана
Мультимедийная система Cadillac получит экран с Multi-Touch и обратной связью
12 октября 2011, 14:09
Новости
4 августа 2011, 23:16
Cadillac показал первую фотографию компактного седана
Компания Cadillac подтвердила планы по выпуску двух новых моделей
Первая
1
Последняя