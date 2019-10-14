Cadillac XTS

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Cadillac завершил производство популярной модели
С конвейера сошел последний экземпляр самого продаваемого автомобиля бренда – седана XTS
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На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана
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Cadillac заменит седаны ATS, CTS и XTS одной моделью
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Cadillac XTS стал короче после обновления
28 марта 2012, 23:03
Флагманский "Кадиллак" оснастят вибрирующим водительским креслом
Седан XTS получит новую систему безопасности под названием Safety Alert Seat
16 ноября 2011, 15:42
Cadillac рассказал подробности о флагманском седане
Компания Cadillac представила новую модель с полным приводом и мотором V6
10 ноября 2011, 14:33
Cadillac случайно рассекретил флагманский седан
Компания Cadillac по ошибке выложила на свой сайт первую фотографию седана XTS
4 августа 2011, 23:16
Cadillac показал первую фотографию компактного седана
Компания Cadillac подтвердила планы по выпуску двух новых моделей
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