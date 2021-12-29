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Новости
В России выявили дефект у 11 тысяч внедорожников Cadillac и Chevrolet
Большие вседорожники General Motors отзывают из-за проблем с аирбэгом
Новости
В России взлетели цены на все Cadillac
Новости
Самый длинный автомобиль в мире отреставрировали. И он стал еще длиннее
Новости
General Motors прекратила поставлять автомобили в Россию
Крутые модельки
Копии суперкаров, внедорожников, концептов и ретроавтомобилей, поражающие детализацией и ценой
22 февраля, 8:30
Читальный зал
Сергей Сечнев
Cadillac показал супервнедорожник Escalade V-Series
Компания опубликовала несколько фотографий новинки и видеоролик
22 января, 9:00
Новости
Александр Пономарёв
21 января, 13:55
Cadillac анонсировал премьеру «горячего» Escalade
Топовую версию внедорожника могут представить уже завтра
Cadillac Cien
Как среднемоторный Cadillac с V12 чуть было не стал серийной моделью за 3 миллиона долларов
13 января, 8:00
Читальный зал
Алексей Олефиренко
10 января, 14:30
Cadillac Fleetwood Элвиса Пресли выставили на аукцион
Текущая ставка за седан, принадлежавший королю рок-н-ролла, не достигает и эквивалента миллиона рублей
8 января, 17:17
Видео: полиция Чечни получила три новых Cadillac Escalade
Автопарк МВД пополнился рамными премиум-внедорожниками General Motors
6 января, 10:41
Cadillac InnerSpace: телевизор вместо лобового стекла и тапочки вместо педалей
Двухместная концепция дебютировала на выставке потребительской электроники CES
29 декабря 2021, 14:50
Седаны Cadillac лишились полуавтопилота. Виноват дефицит чипов
Система вновь будет доступна для моделей в следующем году, но когда именно – неизвестно
26 декабря 2021, 21:21
Cadillac лишил кроссоверы XT4, XT5 и XT6 парктроников
Большинство премиум-кроссоверов General Motors выпускаются без датчиков парковки
В Екатеринбурге открылся дилерский центр Cadillac и Chevrolet
Это первый официальный дилер американских марок в центре Уральского региона
14 декабря 2021, 9:05
Новости
Алексей Носаченко
28 ноября 2021, 13:00
Cadillac испытывает свой первый электрокроссовер в пустынях и Арктике
Старт производства Lyriq запланирован на начало следующего года
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