Cadillac SRX

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На Cadillac массово подают в суд из-за сенсорного экрана
Владельцы «Кадиллаков» негодуют из-за неисправности дисплея
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Cadillac представил преемника кроссовера SRX
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Cadillac показал дизайн нового кроссовера
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Cadillac отзовет 4,5 тысячи кроссоверов SRX в России
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