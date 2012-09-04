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Maserati привезет в Париж среднемоторный суперкар
Для новой модели компания решила возродить имя GranSport
14 июня 2012, 21:55
Глава Maserati сообщил подробности о будущем среднемоторном суперкаре
Для новой модели в компании планируют возродить имя GranSport
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